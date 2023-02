Wiadomości Halina Kowalska: Królowa komedii PRL

Scena z filmu "Nie lubię poniedziałku" , w której urocza Marianna - młodziutka ekspedientka w sklepie chemiczno-perfumeryjnym "1001 drobiazgów" - robi striptiz przed dopiero co poznanym Włochem, a potem owija się przeźroczystą folią, uważana jest za jedną z najbardziej "elektryzujących" scen PRL-owskiego kina. Grająca Mariannę Halina Kowalska była już wtedy znana w wielu filmowych wcieleń, ale to właśnie rola w komedii Tadeusza Chmielewskiego uczyniła z niej wielką gwiazdę.



Po premierze Kowalską okrzyknięto seksbombą, dziennikarze porównywali aktorkę z Brigitte Bardot, a jej zdjęcia trafiły na okładki najpopularniejszych magazynów. Pojawiły się kolejne propozycje filmowe, część zawierała rozbierane sceny, ale Kowalska postanowiła walczyć z wizerunkiem "symbolu seksu".

Halina Kowalska: Nie chciała być kochanką Olbrychskiego

"Każdy reżyser chciał mnie rozbierać" - Kowalska powiedziała rozmowie z Moniką Tumińską, którą można zobaczyć na YouTubie.

Aktorka ujawniła, że miała zagrać kochankę Daniela Olbrychskiego w ekranizacji "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy, ale odmówiła reżyserowi.

"Gdy Andrzej Wajda kręcił 'Ziemię obiecaną' i zaproponował mi rolę kochanki Borowieckiego, którego zagrał Daniel Olbrychski , to ja mu odmówiłam. Wtedy wszędzie była tendencja do rozbierania mnie. Pomyślałam sobie, że skoro Wajda chce, bym zagrała kochankę Olbrychskiego, to na planie będę przez cały czas chodziła naga" - wspomina Kowalska.

"Wszyscy się pukali w głowę. Mówili do mnie: 'Ty jesteś stuknięta, jak ty Wajdzie odmawiasz'" - dodała aktorka.

Ostatecznie rolę Lucy Zuckerowej dostała Kalina Jędrusik.

Wcześniej jednak Wajda zaoferował tę rolę Violetcie Villas, Piosenkarka nie przybyła jednak na ostatnią próbę kostiumów, informując Wajdę w nagłym telegramie, że wszystkiemu winien jest... czarny kot, który niespodziewanie przebiegł jej drogę.

Z "Ziemi obiecanej" pochodzi jedna z najlepszych scen erotycznych w historii polskiego kina. Chodzi o miłosne zbliżenie w karocy między bohaterami Karolem Borowieckim (Daniel Olbrychski) i Lucy Zuckerową (Kalina Jędrusik).



Halina Kowalska: Wyuzdanie w tonie groteski

Z tego samego powodu Kowalska chciał też odmówić występu w innym kultowym filmie "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa.

"Chciałam ją odrzucić. Wydała mi się zbyt erotyczna, zbyt wyuzdana, a ja nie lubię takich ról i grania scen erotycznych" - wspominała w jednym z wywiadów. "Nawet polecałam reżyserowi inną aktorkę. W końcu jednak Has mnie przekonał. Dał mi wolną rękę, która pozwoliła mi pokazać wyuzdanie Adeli w krzywym zwierciadle, w tonie groteski, a nie magazynu erotycznego" - dodawała.