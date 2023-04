Haley Joel Osment: Na ekranie od dziecka

"Mam wielkie szczęście. Wszyscy spodziewają się mroku w dziecięcych karierach. Sądzę jednak, że więcej jest historii pełnych pozytywnych doświadczeń. Tak było w moim przypadku" - wyznał Haley Joel Osment w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Independent" w 2019 roku.

Mimo że wróżono mu wielką karierę, jako dorosły aktor nie powtórzył swoich dziecięcych sukcesów.

Haley Joel Osment urodził się 10 kwietnia 1988 roku w Los Angeles. Jego ojciec przelał na syna swoje nigdy niezrealizowane aspiracje zawodowe (był niezbyt popularnym aktorem serialowym). Jako czterolatek Haley wziął udział w konkursie talentów i zaczął pojawiać się w reklamówkach oraz serialach. Tam wypatrzył go Robert Zemeckis i obsadził w roli syna tytułowego bohatera w filmie "Forrest Gump" .

To był piękny początek kariery - zagrał u boku samego Toma Hanksa. Potem coraz częściej zaczął pojawiać się w filmach i serialach. Można go było oglądać w telewizyjnych produkcjach takich, jak "Murphy Brown", "Strażnik Teksasu", "Dotyku anioła" czy "Ally McBeal".

Haley Joel Osment: "Szósty zmysł" odmienił jego życie

Wreszcie w 1998 roku otrzymał rolę, która odmieniła jego życie. Miał 10 lat, kiedy M. Night Shyamalan zaangażował go do swojego filmu "Szósty zmysł" . Produkcja natychmiast stała się hitem. Haley zagrał ośmioletniego chłopca, który widzi zmarłych i nie potrafi poradzić sobie z tym niezwykłym darem. Osment wystąpił u boku Bruce'a Willisa i za swą kreację otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu.

Rok później młody aktor pojawił się w dramacie wojennym "Pamiętny kwiecień". W wieku 12 lat zagrał kolejną ważną, udaną rolę. W obrazie Mimi Leder "Podaj dalej" wcielił się w chłopca, który w ramach zadania domowego uruchamia "łańcuszek szczęścia". Na planie towarzyszyli mu zdobywcy Oscarów: Helen Hunt i Kevin Spacey.

Następnie Osment został obsadzony przez samego Stevena Spielberga w jego produkcji science-fiction "A.I. Sztuczna inteligencja" (2001). Zagrał w niej chłopca-robota o imieniu David, który zostaje porzucony przez swoich ludzkich "rodziców".

"Osment, który jest w tym filmie niemal w każdej scenie, jest obecnie jednym z najlepszych aktorów na świecie" - pisał o jego kreacji zmarły niedawno najsłynniejszy amerykański krytyk filmowy, Roger Ebert. Za swoją rolę Haley otrzymał drugiego w karierze Saturna.

W tym samym roku aktor wystąpił też w polskim filmie w reżyserii Jerzego Bogajewicza "Boże skrawki". Na planie towarzyszyli mu m.in. Willem Dafoe i Olga Frycz. W 2003 roku Osment wystąpił w tytułowej roli w komedii "Wakacje Waltera". W jego filmowych wujków wcielili się Michael Caine i Robert Duvall. Potem na jakiś czas zniknął. Pisano, że chciał sobie zrobić przerwę.

Haley Joel Osment: Alkoholowe problemy młoego gwiazdora

W 2006 roku rozpisywały się o aktorze wszystkie media branżowe. Osment spowodował wypadek, prowadząc pod wpływem alkoholu. Został wówczas zatrzymany także za posiadanie marihuany. Sąd skazał aktora na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ponadto, musiał spędzić blisko 60 godzin na odwyku alkoholowym i uczestniczyć w spotkaniach anonimowych alkoholików.

Od tego czasu stara się wrócić do zawodu. Próbował swych sił na deskach teatralnych, grając uzależnionego od narkotyków Bobby'ego w adaptacji "American Buffalo" Davida Mameta - spektakl zdjęto jednak z afisza po zaledwie ośmiu przedstawieniach.

Potem wystąpił w komediach "Montana Amazon" (2012) i "Seks według Eda" (2014). Od tego czasu regularnie pojawia się w filmach i serialach, ale zazwyczaj w rolach drugoplanowych bądź epizodycznych.

Jakiś czas temu Haley Joel Osment bardzo przybrał na wadze i zapuścił brodę. Zmiana wizerunku wpłynęła na to, że zaczął otrzymywać inne role. W kinowej "Ekipie" Douga Ellina wcielił się w obleśnego bogacza, w "Kle" Kevina Smitha zagrał z kolei narwanego kumpla głównego bohatera. Zaliczył też krótkie role w serialach "Dolina Krzemowa" czy odświeżonym "Z archiwum X".

W ostatnich latach często udziela się w dubbingu. Jego głos można usłyszeć w takich produkcjach, jak "The Mysterious Benedict Society", "Jeźdźcy smoków: Dziewięć światów", "Martwy punkt: Paranormalny park", 'Głowa rodziny", "Amerykański tata", "Psy w kosmosie", "Wojownicze Żółwie Ninja: Ewolucja" czy "Park Jurajski: Obóz Kredowy".

Jak dotąd nie udało mu się powtórzyć sukcesu na miarę "Szóstego zmysłu".