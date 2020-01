Gwyneth Paltrow znów przyjaźni się z Bradem Pittem

Pod koniec lat 90. byli w sobie zakochani, a nawet się zaręczyli. Potem było rozstanie, po którym się unikali. Dziś, po wielu latach od tamtej chwili, Gwyneth Paltrow i Brad Pitt znów pozostają w przyjaznych stosunkach. "Nie żywię urazy, nie ma między nami waśni" - przekonuje aktorka.

Gwyneth Paltrow i Brad Pitt w filmie "Siedem" /New Line Cinema / East News

Gwyneth Paltrow to jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek. Gwiazda kina, scenarzystka i reżyserka w jednej osobie, w 1999 roku została uhonorowana nagrodą Oscara za rolę w filmie "Zakochany Szekspir". Od tego momentu jej nazwisko nie schodzi z pierwszych stron gazet, a kariera stanowi istne pasmo sukcesów. Paltrow kilka lat temu zdecydowała się jednak zrezygnować na jakiś czas z aktorstwa i poświęcić się tworzeniu własnego biznesu, w ramach którego promuje zdrowy styl życia. Obecnie opracowuje autorskie diety, lansuje ekologiczne kosmetyki i medytację oraz działa na rzecz zwiększania świadomości seksualnej.

W udzielonym niedawno magazynowi "Harper's Bazaar" wywiadzie, Paltrow zdradziła, jakie ma podejście do swoich dawnych związków i miłosnych doświadczeń. Gwiazda, którą możemy także podziwiać na okładce lutowego wydania pisma, przyznaje, że z każdym byłym ukochanym stara się utrzymywać zdrowe, przyjazne stosunki. "Jeden z nich, Tony Woods, którego znam od liceum, wciąż należy do grona moich najlepszych przyjaciół. Przyjaźnię się także z Bradem Pittem. Nie żywię urazy, nie ma między nami waśni" - wyznała. Paltrow i Pitt spotkali się niedawno podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów, gdzie gwiazdor odebrał statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Pewnego razu w Hollywood".

Gwyneth i Brad byli parą w latach 1994-1997, przez chwilę byli nawet zaręczeni. Poznali się na planie thrillera "Siedem" w reżyserii Davida Finchera, w którym Paltrow zagrała żonę Pitta. Wieść niesie, że ślub został odwołany z jej inicjatywy, gdyż nie czuła się wówczas gotowa na małżeństwo.



Zdjęcie Brad Pitt i Gwyneth Palltrow w 1995 roku / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection / Getty Images

Po rozstaniu z Pittem Paltrow spotykała się z Benem Affleckiem, a następnie z brytyjskim muzykiem Chrisem Martinem, z którym wzięła ślub w 2003 roku. Mają dwoje dzieci, Apple i Mosesa, których - jak przekonują - wychowują wspólnie w pełnej harmonii i zgodzie. Gwiazda jest obecnie szczęśliwą żoną producenta telewizyjnego Brada Falchucka, za którego wyszła w 2018 roku.

Paltrow jest znana także z tego, że chętnie zaprzyjaźnia się z nowymi ukochanymi swoich byłych partnerów. Nie kryje ona sympatii do Dakoty Johnson, która jest obecnie związana z Chrisem Martinem. "Uwielbiam ją. Wiem, że może się to wydawać dziwaczne, bo jest to dość niekonwencjonalne. Zawsze jednak staram się wnieść coś pozytywnego. Nie ma sensu być uprzedzonym, opornym i niepewnym siebie" - wyznaje.