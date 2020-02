Gwyneth Paltrow bardziej niż swoje role ceni... występ na gali Grammy

Amerykańska aktorka promuje właśnie serial dokumentalny "Życie w stylu goop", który opowiada o jej firmie. Z tej okazji Gwyneth postanowiła wyjawić kilka faktów ze swojego życia w rozmowie z Kevinem Keatingiem, który jest jej najlepszym przyjacielem, a także prawą ręką w biznesie. Nagranie rozmowy trafiło właśnie do sieci.

Gwyneth Paltrow /Bertrand Rindoff Petroff /Getty Images

W trakcie rozmowy aktorka chciała sprawdzić, jak dużo wie o niej jej najlepszy przyjaciel. Jak się okazało, wie całkiem sporo. Zapytany o rolę, której Paltrow nie lubi najbardziej, bez namysłu odpowiedział, że chodzi o występ w filmie "Płytki facet". "Dokładnie" - odpowiedziała aktorka, a Keating dodał: "Nie mam pojęcia, kto ci kazał to zrobić, ale to na pewno nie byłem ja. Widocznie nie było mnie przy tobie".



"Tak, to było, zanim nastały twoje czasy" - wyznała ze śmiechem aktorka.

Paltrow wcieliła się w tym filmie w postać bardzo otyłej Rosemary. Dzięki charakteryzacji, na planie była nie do rozpoznania. "Płytki facet" powstał w 2001 roku i wtedy rzeczywiście aktorka nie znała jeszcze Kevina Keatinga. Ten bowiem pracuje dla Gwyneth Paltrow dopiero od dziesięciu lat.



Zdjęcie Gwyneth Paltrow (L) w filmie "Płytki facet" / 20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News

Gwiazda podkreśla w wielu wywiadach, że jest on jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Podczas rozmowy z nim stwierdziła, że przyjaźń z nim to jej najdłuższy i najbardziej udany związek w jej życiu. "Pobiłem mężów" - ucieszył się Keating.

Wideo Gwyneth Paltrow Tests Her BFF | Netflix

Przyjaciel aktorki bezbłędnie odgadł też, która z odegranych przez nią ról, jest jej ulubioną. A nie był to oczywisty wybór, bo jak się okazuje, gwiazda takich hitów jak "Emma", "Zakochany Szekspir", "Genialny plan" czy "Utalentowany pan Ripley", najbardziej ceni swój występ na gali rozdania nagród Grammy w 2011 roku.



Paltrow zaskoczyła wówczas publiczność swoim talentem wokalnym, wykonując z Cee-Lo utwór "Forget you". Keating z pewnością wie również, kto jest najsławniejszą osobą na liście kontaktów telefonicznych Gwyneth. "Mamy sporo osób na B" - powiedział i dodał: "Myślę, że to Beyonce". Paltrow odpowiedziała: "Tak, jest dość sławna".