Wraz z premierą filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku zakończyła się licząca dziewięć filmów opowieść rozpoczęta "Nową nadzieją" w 1977 roku. Niedługo później ogłoszono, że kolejne pełnometrażowe filmy umiejscowione w tym uniwersum opowiadać będą zupełnie nowe historie, które nie będą związane z takimi kultowymi postaciami jak księżniczka Leia, Luke Skywalker czy Han Solo.



Shawn Levy reżyserem nowego filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen"?

Póki co jednak studia Lucasfilm i Disneya postawiły na realizację "gwiezdnowojennych" seriali, a kolejnych filmów pełnometrażowych z tego świata nie widać. Wkrótce może się to jednak zmienić, jeśli dojdzie do skutku projekt, do którego przymierzany jest Shawn Levy .



Nie wiadomo nic na temat fabuły filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen", którym miałby się zająć ten reżyser. Jeśli trwające z nim negocjacje zakończą się powodzeniem, na efekt finalny w postaci filmu przyjdzie jeszcze poczekać. Wcześniej Levy będzie musiał zakończyć nie tylko prace nad trzecią częścią "Deadpoola", ale też nad piątym sezonem serialu "Stranger Things", którego jest producentem i reżyserem.



Premiera "Deadpoola 3" zaplanowana została na 2024 rok, a zdjęcia do serialu Netfliksa mają rozpocząć się w przyszłym roku. Póki co ogłoszono tytuł pierwszego odcinka piątego sezonu "Stranger Things": "The Crawl" ("Pełzanie").

"Gwiezdne wojny": Seriale wypełniły lukę

Fani "Gwiezdnych wojen" nowego pełnometrażowego filmu z tej serii mogą spodziewać się dopiero w 2025 roku. Na nudę jednak nie mogą narzekać. Lukę zapełniają kolejne seriale dostępne na platformie streamingowej Disney+.



Aktualnie można tam oglądać świetnie oceniany serial "Andor", którego dziesiąty odcinek wyemitowano 8 listopada. W przygotowaniu są też nowe produkcje, takie jak "The Acolyte", "Ahsoka" i "Skeleton Crew", a także trzeci sezon serialu "The Mandalorian".