"Gwiezdne wojny": Nowy gadżet bardzo niebezpieczny dla fanów

Starglow Sabel jest wyjątkowo realistyczną repliką miecza świetlnego, jakim posługują się filmowi rycerze Jedi. W nowatorski sposób imituje efekt działania tej broni. Co więcej, sama może być bronią, bo "naładowana energią" klinga to wąski, skupiony słup prawdziwego ognia.

Adam Driver i Daisy Ridley w scenie z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" /materiały prasowe

We świecie "Gwiezdnych wojen" miecze świetlne zasilane są tajemniczym kryształem kyber, który użytkownik "dostraja" do swojej osobowości (także pod względem kolorystyki).



W przypadku nowego gadżetu dla fanów "Star Wars" do odpalenia miecza wystarcza bateria litowa i odpowiednie paliwo. Nie trzeba też niczego dostrajać, bo Starglow fabrycznie oferuje dwa kolory "klingi": zielony i niebieski (paliwo na bazie metanolu zawiera składnik, który zmienia zabarwienie płomienia).

O kolorze czerwonym, czyli popularnym po Ciemnej Stronie Mocy, na razie nie pomyślano... I też lepiej, by żadna paskudna moc go nie wykorzystała.



Co prawda twórcy tego gadżetu odżegnują się od pomysłu, że ktoś mógłby go wykorzystać jako broń. Sugerują, że powstał z myślą o cosplayerach, a jego głównym zadaniem jest "wywoływanie efektu WOW" na wszelakich fanowskich zlotach.

Jednak w niewłaściwych lub w niewprawnych rękach, może on stanowić duże zagrożenie.