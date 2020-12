Gwiazdy "Władcy Pierścieni" i "Hobbita" chcą kupić dom... Tolkiena

Ruszyła charytatywna akcja, której celem jest zebranie funduszy na zakup domu, w którym J.R.R. Tolkien pracował nad książkami "Władca Pierścieni" i "Hobbit". W inicjatywę zaangażowani są aktorzy, którzy wystąpili w ekranizacji tych dzieł, m.in. filmowy Gandalf, czyli Ian McKellen oraz odtwórca roli krasnoluda Gimliego, John Rhys-Davies. "Naszą wizją jest uczynienie z domu Tolkiena centrum literackiego, które będzie inspirować nowe pokolenia pisarzy, artystów i filmowców przez wiele kolejnych lat" - wyjaśnił aktor.

W akcję zangażowani są m.in. Martin Freeman i Ian McKellen. Dołączy również Peter Jackson? /CAP/NFS Supplied by Capital Pictures /East News

Oksfordzki dom, w którym J.R.R. Tolkien mieszkał wraz ze swoją rodziną w latach 1930-1947, jesienią ubiegłego roku został wystawiony na sprzedaż. To tu, przy Northmoor Road w Północnym Oksfordzie legendarny pisarz stworzył swoje najbardziej niezapomniane dzieła - "Władcę Pierścieni" i "Hobbita". Mający sześć sypialni, spiżarnię i salę śniadaniową dwupiętrowy ceglany dom ma wkrótce ponownie trafić na rynek. Jego cena to 5,3 miliona dolarów. Gwiazdy ekranizacji książek Tolkiena wraz ze współpracownikami produkcji postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i kupić posiadłość. W tym celu zorganizowano specjalną charytatywną akcję crowdfundingową o nazwie "Project Northmoor", której celem jest zebranie funduszy na zakup nieruchomości i przekształcenie jej w pierwsze na świecie centrum literackie Tolkiena.



"Nie zdołamy tego osiągnąć bez wsparcia światowej społeczności fanów Tolkiena, naszej wspólnoty darczyńców" - mówi w opublikowanym 2 grudnia filmie promującym akcję zaangażowany w projekt Ian McKellen, czyli czarodziej Gandalf. Swoje wsparcie zaoferowali również John Rhys-Davies, który w "Hobbicie wcielił się w krasnoluda Gimlego, odtwórca roli Bilbo Martin Freeman, ilustrator "Władcy pierścieni" John Howe oraz wokalistka Annie Lennox, która za utwór "Into the West" z filmu "Władca Pierścieni: Powrót Króla" zdobyła Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.



"To niewiarygodne, że nigdzie na świecie nie ma ośrodka poświęconego Tolkienowi. Naszą wizją jest uczynienie z jego domu centrum literackiego, które będzie inspirować nowe pokolenia pisarzy, artystów i filmowców przez wiele kolejnych lat" - wyjaśnia Rhys-Davies.

Kampania crowdfundingowa powstała z nadzieją, że liczne grono fanów ponadczasowych dzieł pisarza wesprze finansowo zbiórkę i przyczyni się do zakupu, odnowienia i przekształcenia posiadłości w placówkę kulturalną.

"Celem jest zebranie 6 milionów dolarów, ale na zakup domu potrzeba tylko 5,3 miliona. Jeśli uda nam się zebrać całą sumę, sfinansujemy także remonty i odnowienie ogrodu oraz stypendia dla osób ze środowisk o niskich dochodach, umożliwiające im wzięcie udziału w kursach i specjalnych wydarzeniach, które będą organizowane w domu Tolkiena" - mówią zaangażowani w projekt aktorzy.

Zbiórka potrwa trzy miesiące. Po upływie tego czasu nieruchomość zostanie sprzedana innym nabywcom.