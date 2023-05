" Tina Turner , 'Królowa rock and rolla', zmarła dziś w swoim domu w Küsnach niedaleko Zurychu w Szwajcarii w wieku 83 lat, po długiej chorobie" - przekazał rzecznik piosenkarki w lakonicznym komunikacie.



Instagram Post Rozwiń

Wiadomość o śmierci legendy estrady poruszyła miliony jej fanów na całym świecie. Jak podkreślają jej sławni znajomi i przyjaciele, inspirowała innych nie tylko swoją muzyką, ale i życiową postawą. Na przekór traumatycznym doświadczeniom zdołała wspiąć się na szczyt i pozostać na nim aż do śmierci. Wiele wspominających Turner osób wspomina bowiem to, że artystka przeżyła piekło w małżeństwie z Ike'iem Turnerem, z którym rozstała się w 1976 roku.



Reklama

"Żyłam, ale czułam się martwa, jakbym nie istniała" - wyznała po latach w jednym z wywiadów sama piosenkarka, wspominając, że mąż znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. "Mój nos był jego workiem treningowym. Kiedy śpiewałam, zdarzało mi się czuć smak krwi spływającej mi do gardła. Pewnego dnia złamał mi szczękę. Nie pamiętałam już, jak to jest nie mieć podbitego oka" - ujawniła.



Gwiazdy żegnają Tinę Turner

Do tego koszmaru nawiązała w swoim wspomnieniu Angela Bassett , która wcieliła się w Tinę Turner w jej filmowej biografii "What’s Love Got To Do With It" z 1993 roku. "Pokazała ludziom, którzy żyli w strachu, jak powinna wyglądać piękna przyszłość - pełna miłości, współczucia i wolności" - powiedziała aktorka. "Jej ostatnie słowa skierowane do mnie brzmiały: 'Nigdy mnie nie naśladowałaś. Zamiast tego sięgnęłaś głęboko do swojej duszy, znalazłaś swoją wewnętrzną Tinę i pokazałaś ją światu'. Te słowa zachowam w sercu do końca moich dni" - dodała laureatka Złotego Globu.

Instagram Post Rozwiń

Hołd artystce złożyła także Mariah Carey . "Słowa 'legendarna', 'kultowa', 'diwa' i 'supergwiazda' są często nadużywane, ale akurat Tina Turner ucieleśniała je wszystkie. Była niesamowitą artystką i prawdziwą pionierką. Dla milionów kobiet na całym świecie pozostanie wielką inspiracją i drogowskazem. Jej muzyka będzie nadal inspirować kolejne pokolenia" - napisała słynna piosenkarka na Twitterze.