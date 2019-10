Gwiazdy w mediach społecznościowych w październiku 2019

Maciej Stuhr polemizuje z Jarosławem Kaczyńskim, Maja Ostaszewska trafia na wózek inwalidzki, Julia Wieniawa ucieka przed niebezpiecznym psychopatą, a Magdalena Cielecka wspiera Tęczowy Piątek. Zapraszamy na październikowy przegląd wydarzeń z życia gwiazd w mediach społecznościowych.

W 2012 roku film "Pokłosie" Władysława Pasikowskiego o mieszkańcach polskiej wsi, którzy podczas II wojny światowej zamordowali grupę Żydów, wywołał wiele dyskusji, a także kontrowersji. Jarosław Kaczyński powiedział wówczas, że filmu nie widział i nie ma zamiaru oglądać. Powód? "Antypolskie tendencje" - komentował prezes PiS.

Co ciekawe, temat "Pokłosia" wrócił po kilku latach. Po tym jak Kaczyński postraszył Polaków, że osoby "pracujące dla wrogów PiS są i będą piętnowane" postanowił ponownie odnieść się do filmu Pasikowskiego. Na konwencji partii w Sosnowcu stwierdził, że takie filmy być może i są dobre w sensie artystycznym, ale "niszczą polską reputację". Maciej Stuhr, który zagrał w "Pokłosiu" jedną z głównych ról, postanowił odnieść się do tych słów.

"Pan Prezes Kaczyński raczył coś wspomnieć o jednym z moich filmów. Ponieważ on i jego nowe elity mają kłopoty z przebrnięciem przez dzieła noblistów, ale za to chętnie czytają moje posty, więc spieszę z pomocą i zacytuję" - napisał Stuhr na Facebooku.



Po czym przytoczył wypowiedź Olgi Tokarczuk na temat filmu: "Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, kraju który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, czy mordercy Żydów. Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy" - pisała przed laty noblistka.