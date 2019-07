Gwiazdy w mediach społecznościowych w lipcu 2019

Kinga Rusin przeciwko fali nienawiści w Białymstoku, Patryk Vega bagatelizuje pozew Bartłomieja Misiewicza. Spór o nogi Barbary Kurdej-Szatan i Rafał Zawierucha na czerwonym dywanie u boku Brada Pitta oraz Quentina Tarantino. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z lipca w mediach społecznościowych.

W lipcu było głośno m.in. o Barbarze Kurdej-Szatan /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Wpis, który wywołał burzę - Patryk Vega

"Polityka" to najnowsza produkcja Patryka Vegi, która ma - jak zapowiada reżyser - pokazać rodzimych polityków w całej okazałości. Kolejne fragmenty filmu ukazujące aktorów wcielających się m.in. w Jarosława Kaczyńskiego, Krystynę Pawłowicz, Tadeusza Rydzyka czy Grzegorza Schetynę wywołują kontrowersje. Największa dyskusja przetoczyła się po materiałach promujących film, które mogły sugerować homoseksualny romans pomiędzy Antonim Macierewiczem a Bartłomiejem Misiewiczem.

Na odpowiedź Misiewicza nie trzeba było długo czekać. 12 lipca adwokat Zbigniew Krüger złożył w jego imieniu pozew o naruszenie dóbr osobistych. Były współpracownik Antoniego Macierewicza domaga się umieszczenia przed napisami początkowymi filmu informacji o możliwości naruszenia jego dóbr oraz informacji, że sceny wzorowane na jego postaci są nieprawdziwe. Ponadto chce otrzymać od reżysera oficjalne przeprosiny i zadośćuczynienie w wysokości miliona złotych.

Nic nie wskazuje jednak na to, by Patryk Vega przejmował się konfrontacją z Misiewiczem. W programie "Onet Rano", gdzie był gościem Jarosława Kuźniara, skomentował pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych, a także postać, która pojawi się w jego filmie: "To postać tragikomiczna. Dla mnie to dzieciak, któremu zabrano zabawki i jest tym sfrustrowany. Jak może mieć miejscem sytuacja, gdzie on, no jednak mając przekonanie, że żyje poza prawem, ponad prawem, kiedy piastował funkcje w państwie, tak naprawdę dalej jest o tym przekonany". I dodał: "Misiek nie róbmy dramatu, co to za problem wydymać się z facetem?". W komentarzach pojawiło się prawie dwieście komentarzy poparcia dla projektu Vegi: "Stary, jesteś kozak", "Tak dalej", "Bardzo fajna rozmowa", "Cieszę się, że taki film powstanie", "Czekam na naruszoną świętość".

Najczęściej dyskutowane zdjęcie - Barbara Kurdej-Szatan

Lipiec to czas urlopu, wypoczynku i wzmożonej publikacji wakacyjnych zdjęć na profilach rodzimych gwiazd. Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w kostiumie kąpielowym, które nie przypadło do gustu jednemu z internautów. "Bardzo Cię lubię, ale nogi masz bardzo klocowate" - czytamy pod zdjęciem aktorki.

Na hejt postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana: "Ja bym tak komuś nie napisała. Nie widzę w tym sensu. Tomasz Kammel powiedział, że moje nóżki są juicy i tego się trzymam". Do obrony włączył się również jej mąż, Rafał Szatan: "Ja tam się jarałem, jak robiłem te foty. A zaraz wskoczę do basenu z tymi 'klocuszkami'". Hejterski komentarz i próba dyskredytacji aktorki spotkały się z dezaprobatą ze strony innych internautów. "Zawsze musi pojawić się ktoś, kto czegoś zazdrości", "Jak jesteś taki hejter, to najpierw sam spójrz w lustro", "Może tak swoje zdjęcie zamieścisz albo żony?" - czytamy pod zdjęciem.