Gwiazdy w mediach społecznościowych w grudniu 2019 roku

Maciej Stuhr komentuje wybór Krystyny Pawłowicz na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maffashion odpowiada na złośliwe uwagi internautów na temat jej życia uczuciowego. Maja Ostaszewska i Olga Tokarczuk namawiają do rezygnacji z barbarzyńskiego zwyczaju kupowania żywego karpia w święta, a Maciej Musiał po raz kolejny trafia pod skrzydła Netflixa. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z grudnia w mediach społecznościowych.

O nich mówiło się w grudniu: Maciej Stuhr, Maffashion, Maja Ostaszewska /Niemiec/Podlewski / AKPA

Najczęściej komentowany post - Maciej Stuhr

Maciej Stuhr jest osobą, która głośno i wyraźnie wygłasza swoje poglądy. Nic dziwnego, że w związku ze ślubowaniem Krystyny Pawłowicz na Sędzię Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się w czwartek, 6 grudnia, aktor napisał kilka prześmiewczych słów na swoim Facebooku. "Duma! (...) Państwo Polskie jeszcze nigdy nie było na takim poziomie! Wzruszenie i łzy! Brawo Prezydent! Brawo Prezes! Budujmy Łuk Triumfalny! Łuk kojarzy mi się z cięciwą i strzałą. Proponuję, żeby Pani Sędzia Krystyna użyczyła swojego wizerunku i wystąpiła w roli strzały, z Marszałek Señor Macierewicz cięciwy! Polska na to zasługuje!" - czytamy na fan page'u Stuhra.

Reklama

Jak zwykle wpis aktora wywołał ożywioną dyskusję. W ciągu kilku godzin pojawiło się pod nim prawie 30 tysięcy polubień, a także ponad półtora tysiąca komentarzy. Wśród nich nie zabrakło głosów przeciwnych decyzji prezydenta i wyboru Pawłowicz na nową Sędzię TK ("Błagam, mam nadzieję, że jeszcze śpię i śni mi się koszmar... Wielu decyzji polityków nie rozumiem, ale to to jest szaleństwo!", "To co się stało naprawdę pokazuje poziom tej władzy ,to jest po prostu niedorzeczne", "Jak dla mnie to początek upadku państwa polskiego, demokracji już dawno nie mamy"), a także krytyki pod adresem samego Stuhra. "Panie Macieju zmiana i nowa siła w polityce - w końcu merytoryczna i wykształcona nieskażona poprzednim systemem!", "Dla przypomnienia rząd większością wybrany! Profesor Pawłowicz na pewno nie będzie na kolanach donosić Niemcom!" - to tylko niektóre komentarze pod zdjęciem aktora.