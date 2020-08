Gwiazdy w filmie Ridleya Scotta o Guccim

Obsada, jaką szykuje Ridley Scott do jednego ze swoich następnych filmów, może zwalić z nóg. Choć reżyser wciąż musi ukończyć zdjęcia do historycznego dramatu "The Last Duel", myślami jest też przy swoim kolejnym filmie. Niewykluczone, że w produkcji poświęconej rodzinie Guccich, obok Lady Gagi zobaczymy Adama Drivera, Jareda Leto, Ala Pacino, Roberta De Niro, Jacka Hustona i Reeve'a Carneya. O rozmowach z nimi poinformował portal "Deadline".

Al Pacino i Robert De Niro znów spotkają się na planie filmowym? /Dave J Hogan /Getty Images

"Planowaliśmy razem z mężem ten projekt od dawna. To epicka historia, w której stawka jest wysoka, a bohaterowie tak ciekawi, że byliśmy zdeterminowani, by przenieść ją na duży ekran" - mówi jedna z producentek filmu, prywatnie żona Ridleya Scotta, Giannina Scott. Film zostanie wyprodukowany dla studia MGM.

Film "Gucci", bo taki roboczy tytuł nosi planowana produkcja biograficzna, oparty zostanie na motywach książki Sary Gay Forden zatytułowanej "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". Scenariusz na jej podstawie napisze Roberto Bentivegna. Fabuła filmu ma skupiać się wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci. Ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody.

Jedną z głównych ról w filmie Ridleya Scotta ma zagrać Lady Gaga, która wcieli się w rolę Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio, która została skazana za zlecenie jego zabójstwa. Po odsiedzeniu w więzieniu osiemnastu lat z 29-letniego wyroku, wyszła na wolność w 2016 roku. Patrizia utrzymuje, że jest niewinna.

Zanim Scott rozpocznie zdjęcia do filmu "Gucci", wcześniej wróci na plan filmu "The Last Duel" - z Mattem Damonem, Benem Affleckiem i Adamem Driverem w rolach głównych. Jego akcja rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji. Bohaterami są najlepsi przyjaciele: rycerz Jean de Carrouges (Damon) i giermek Jacques Le Gris (Driver). Kiedy Carrouges oskarża Le Grisa o zgwałcenie żony, król Karol VI Szalony (Affleck) nakazuje, by rozstrzygnęli swój spór podczas pojedynku. Zdjęcia do filmu mają zostać wznowione w przyszłym tygodniu.