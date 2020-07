Gwiazdy użyczą głosów w serialowej animacji

Pandemia koronawirusa nie wstrzymała produkcji filmów animowanych. Aktorzy musieli zresztą znaleźć sposób, by zarabiać w tym trudnym czasie. Dlatego obsada serialu opartego na przebojowym komiksie dla dorosłych: "Invincible" ("Niepokonani") naprawdę robi wrażenie.

J.K. Simmons to jedna z gwiazd, którą usłyszymy w animowanym serialu "Invincible" /Roy Rochlin /Getty Images

O tym, że taki serial powstanie, Amazon informował już w 2018 roku. Później zaległa cisza. Teraz autor scenariusza tego filmu, Robert Kirkman, ujawnił, że dopięto listę aktorów, którzy "przemówią" głosami postaci.

Są to m.in.: Steven Yeun (odtwórca roli Glenna Rhee w "The Walking Dead"), J.K. Simmons (laureat Oscara w 2015 roku za rolę w filmie "Whiplash"), Sandra Oh (bohaterka seriali: "Obsesja Eve" i "Chirurdzy"), Mark Hamill ("Gwiezdne wojny"), Gillian Jacobs (seriale: "Społeczność", "Dziewczyny"), Andrew Rannells ("Czarny poniedziałek"), Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Walton Goggins ("Nienawistna ósemka", "Django"), Jason Mantzoukas (Brooklyn 9-9", "Dyktator"), Chris Diamantopoulos ("Dolina Krzemowa"), Zachary Quinto ("Star Trek: W nieznane"), Malese Jow ("Pamiętniki wampirów), Kevin Michael Richardson ("Batman") i Gray Griffin ("Scooby-Doo").

Data premiery nie została ujawniona.