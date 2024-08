Gwiazdy na premierze filmu "Wróbel"

Choć film "Wróbel" nie trafił jeszcze na ekrany kin w całej Polsce, już odniósł pierwszy sukces - został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 49. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To historia opowiedziana z dystansem i inteligentnym humorem, który w niebanalny sposób dotyka tematów bliskich każdemu z nas. Widzowie będę mogli oglądać film w kinach od 23 sierpnia.



We wtorek, 20 sierpnia, w kinie Muranów w Warszawie odbyła się uroczysta premiera "Wróbla". Na premierze pojawili się odtwórcy głównych ról: Jacek Borusiński, Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki oraz Agnieszka Matysiak, Radosław Majewski, Wojciech Fiedorczuk. Nie zabrakło gości, w tym Arkadiusza Jakubika, Wojciecha Smarzowskiego, Wojciecha Marczewskiego, Grażyny Torbickiej czy Dariusza Dziekanowskiego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wróbel" [trailer] materiały prasowe

Rolę tytułowego Remka Wróbla - listonosza i zapalonego, amatorskiego piłkarza - gra Jacek Borusiński (znany z występów w grupie Mumio), który wcześniej pojawił się w krótkometrażowym filmie Gąssowskiego "Baraż".

"Rozwijałem scenariusz w Szkole Wajdy i od początku wiedziałem, że Remek to Jacek i Jacek wiedział, że on będzie Remkiem. Wiele razy o tej postaci rozmawialiśmy. Jacek wniósł do tego projektu całego siebie - swoją wielką wrażliwość, swoje oryginalne poczucie humoru" - powiedział reżyser Tomasz Gąssowski.

Przyjaciela Wróbla gra muzyk i aktor Piotr Rogucki, a sąsiadkę, która rozpala serce listonosza - Julia Chętnicka, znana z serialu "Królowa".



"Pedro to łobuz z dobrym sercem. Jest wielkim przyjacielem Wróbla, a nawet można powiedzieć, że są braćmi, bo dzieciństwo spędzali razem, w domu dziecka. Znają się od podszewki. Ich losy potoczyły się jednak w zupełnie innych kierunkach" - mówi Piotr Rogucki, filmowy Pedro.

"Może się z pozoru wydawać, że Marzenka ma w sobie wiele negatywnych cech. Jednak ona po prostu szuka szczęścia, rodziny, chce ułożyć sobie życie. Chce spełnić swoje marzenie, jak zresztą każdy z nas. Ta rola, w swojej zwyczajności, jest jednak niezwykła" - dodaje Julia Chętnicka, filmowa Marzenka.

"Wróbel" to opowieść o życiu, które zaskakuje nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Remek uosabia lęki i nadzieje każdego z nas - kogoś, kto boi się zmian, a jednocześnie pragnie czegoś więcej od życia. Jak podkreśla Jacek Borusiński, "Wróbel" to "film o małych, lecz znaczących rzeczach, które nas śmieszą i wzruszają".

Zdjęcie Julia Chętnicka i Jacek Borusiński na premierze filmu "Wróbel" / materiały dystrybutora / Adam Stępień, Agencja Wyborcza.pl / materiały prasowe

"Wróbel": Fabuła filmu, zwiastun, gdzie oglądać?

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia - jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tomasz Gąssowski, znany ze współpracy z Andrzejem Jakimowskim, autorem muzyki do takich filmów jak "Sztuczki" czy "Imagine". Za zdjęcia odpowiada Wojciech Staroń, operator, który ma na swoim koncie pracę przy tak głośnych produkcjach jak "Papusza" czy "Plac Zbawiciela". Producentem jest Robert Kijak, a za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.

Film wejdzie do kin w całej Polsce już 23 września.