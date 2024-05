Gwiazdy kina w idealnym filmie na majówkę. Jedna ze scen budzi kontrowersje

"Kaskader"

Scenariusz "Kaskadera" Davida Leitcha oparto na podstawie serialu nadawanego na antenie stacji ABC w latach 1981-86. Ryan Gosling wciela się w filmie w rolę Colta Seaversa, zaprawionego w bojach kaskadera, który po odejściu z branży chciał się skupić na swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym. Jednak splot zdarzeń powoduje, że musi wrócić do pracy, gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu, reżyserowanego przez jego byłą dziewczynę - Jody Moreno (Emily Blunt).

"Kaskader": Magnetyczny duet i list miłosny do kina akcji [recenzja]



Podczas gdy bezwzględna producentka filmu (Hannah Waddingham) stara się utrzymać zniknięcie gwiazdy - Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson) w tajemnicy przed studiem i mediami, Colt próbuje (z ograniczonym powodzeniem) odzyskać Jody. Kaskader zostanie wciągnięty w spisek, który okaże się bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek wyczyn kaskaderski. W filmie, do którego scenariusz napisał Drew Pearce, zobaczymy również: Winstona Duke'a, Teresę Miller i Stephanie Hsu.

Najnowszy film Ryana Goslinga dopiero wchodzi do kin, ale już od jakiegoś czasu wzbudza kontrowersje. Chodzi o żart, jaki pojawił się w jednej ze scen. Grana przez Hannah Waddingham wchodzi w niej do zdemolowanej przyczepy i mówi: "To tak, jakby Amber i Johnny tu byli". Jest to wyraźne nawiązanie do "procesu dekady", w którym Johnny Depp sądził się z Amber Heard. Część widzów uznała, że żart, który pojawił się w "Kaskaderze", jest niestosowny. "Mamy 2024 rok, a wrzucamy żarty o przemocy domowej do komedii akcji!", "Bojkotujcie ten film" - pisali.



"Gniazdo pająka"

Akcja australijskiego horroru "Gniazdo pająka" rozpoczyna się, gdy podczas szalejącej burzy śnieżnej tajemniczy obiekt spada z nieba i przebija ścianę nowojorskiego apartamentowca. Zawiera on jajo, z którego wykluwa się nieznany gatunek pająka. Stworzenie zostaje odkryte przez dwunastoletnią Charlottę, która w tajemnicy przed rodzicami ukrywa swoje znalezisko. Dokarmiany przez nią pająk szybko rozrasta się do gigantycznych rozmiarów, a jego apetyt pozostaje nienasycony. Kiedy w budynku zaczynają ginąć zwierzęta i ludzie, Charlotte i jej bliscy stają do nierównej walki z wygłodniałą bestią. Czy mają jakiekolwiek szanse w starciu z obcą istotą?

"Lato, kiedy go zabrakło"