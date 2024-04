Gwiazdorska obsada komedii Netflixa "Spadek". Ekscentryczna rodzina i miliony w tle

Jednym z nich jest komedia "Spadek" w reżyserii Sylwestra Jakimowa - opowieść o ekscentrycznej rodzinie. W rolach głównych wystąpią Jan Peszek, Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska (dla których jest to debiut w oryginalnej produkcji Netflixa) oraz znany z "Pewnego razu na krajowej jedynce" Mateusz Król.

"Spadek": Rodzinna rywalizacja o miliony

Z rodziną podobno najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Szczególnie, jeśli jej członkowie są wyjątkowo... kłótliwi. Jednak w momencie śmierci wuja - milionera i ekscentryka - trójka głównych bohaterów - Dawid, Natalia i Karol (odpowiednio Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Mateusz Król) stanie do rywalizacji o tytułowy spadek. Władysław (Jan Peszek) przygotował bowiem dla nich pełną zagadek oraz łamigłówek grę. Protagoniści trafią do willi, pełnej ukrytych pokoi i sekretów, gdzie rozpoczną zawody o to, kto zdobędzie jak największą część majątku.

Jednak nie rywalizacja będzie najważniejsza - zabawa ma bowiem na celu przetestowanie czy jej uczestnicy będą w stanie współpracować, a jak się szybko okaże, to właśnie współpraca dla bohaterów będzie największym wyzwaniem.

"Spadek": Twórcy i obsada

Reżyserem filmu jest Sylwester Jakimow ("8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Jakoś to będzie", "Singielka"), a scenariusz napisał Łukasz Sychowicz. W filmie zobaczymy również Gabrielę Muskałę, Piotra Packa, Piotra Polaka, Adama Ferencego, Franka Słomińskiego i Józefinę Karnkowską.

Zdjęcie "Spadek" / Przemysław_Pączkowski / Netflix

Netflix: Aż dziewięć nowych polskich produkcji

Wśród ogłoszonych nowości Netflixa, które jeszcze w tym roku zobaczymy na platformie, znalazły się m.in. takie produkcje jak seriale "Projekt UFO" (w rolach głównych wystąpią Piotr Adamczyk, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska), "Idź przodem, bracie" (w reżyserii Macieja Pieprzycy), "Matki pingwinów", "Rozwodnicy" i filmy "Kolory zła: Czerwień", "Napad" oraz "Bokser".

