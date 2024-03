Gwiazdor znów ma kłopoty. Miał się tego dopuścić na planie swojego hitu

Amerykańska aktorka Lola Glaudini była ostatnio gościem podcastu "Powerful Truth Angels". Wróciła w nim pamięcią do pracy nad filmem "Blow" Teda Demme'a, w którym w główne role wcielali się Johnny Depp i Penelope Cruz.

Lola Glaudini: Johnny Depp na mnie nawrzeszczał

Glaudini wyznała, że miała bardzo nieprzyjemny incydent ze sławnym aktorem, który zwyzywał ją przy całej ekipie. Wszystko dlatego, że podczas jednego z ujęć aktorka wybuchnęła śmiechem. Był to efekt jej ustaleń z reżyserem, o czym nie wiedział jednak Depp.



"Gdy usłyszałam sygnał, zaczęłam się głośno śmiać. Po tym, jak padło słowo 'cięcie', Depp poszedł do mnie, przyłożył mi palec do twarzy i zaczął krzyczeć: 'Za kogo ty się, do cholery, uważasz? Zamknij się, k..., ty pie... idi.... O, teraz nie jest ci do śmiechu? Teraz możesz się zamknąć? I tak ma zostać'" - wspominała aktorka.



"To był mój pierwszy film studyjny, jak dotąd kręciłam tylko filmy niezależne. A potem ten gwiazdor, który był moim idolem i u boku którego tak bardzo chciałam zagrać, totalnie mnie zbeształ. W głowie miałam wtedy jedną myśl: 'Tylko się nie rozpłacz'" - dodała.

O tym nieprzyjemnym incydencie Glaudini opowiedziała swojemu ojcu. "Tata powiedział mi, że mam dwie opcje. Mogę unieść się honorem i odejść, albo nie dać mu tej satysfakcji i sprawić, że już nigdy nie zobaczy mojej słabości. Później Depp podszedł do mnie i tłumaczył się, mówiąc, że jest trochę spięty i nerwowy, bo musi mówić z bostońskim akcentem. Spytał, czy między nami wszystko gra. Odparłam, że oczywiście, nie ma o czym mówić" - stwierdziła aktorka.



Zdradziła również, że w trakcie całego zajścia nikt z ekipy nie stanął w jej obronie. "Nikt ze mną nie rozmawiał. Czułam się jak parias. Byłam tą s..., która rozwścieczyła Johnny'ego Deppa" - zaznaczyła 52-latka.



Johnny Depp niewinny? Stanęli w jego obronie

Krótko po wywiadzie Glaudini w "Powerful Truth Angels" do jej słów odniósł się rzecznik Johnny'ego Deppa. "Johnny zawsze stawia na pierwszym miejscu dobre relacje z zespołem. Ta opowieść znacząco różni się od wspomnień innych osób, które były wówczas obecne na planie zdjęciowym" - zapewnił w rozmowie z Variety.

"W mojej pracy to normalne, że nieustannie nasłuchujesz różnych dźwięków i hałasu. W tamtym momencie byłem skupiony na Johnnym, sprawdzałem, czy nie występują żadne zakłócenia - zarówno w czasie kręcenia ujęć, jak i prób. Nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji, a byłoby to z pewnością niezwykłe i szeroko komentowane wydarzenie" - zaznaczył z kolei Samuel Sarkar, realizator dźwięku na planie filmu "Blow".