"The Smashing Machine": Dwayne Johnson jako gwiazda MMA

Świat obiegły zdjęcia Johnsona po metamorfozie na planie "The Smashing Machine". Aktor wcieli się w filmie w legendarnego zawodnika MMA, Marka Kerra, który stając się ważną personą sportowego świata, w życiu prywatnym zmagał się z uzależnieniami i problemami małżeńskimi. Towarzyszyć Johnsonowi na ekranie będzie Emily Blunt ("Ciche miejsce", "Oppenheimer"), która zagra żonę zapaśnika - Dawn Staples.

Zdjęcia z planu pokazują, że aktor znany z serii "Szybcy i wściekli" niezwykle przypomina Kerra. Prawdopodobnie ma również założone na twarz specjalne protezy, mająca pomóc w jak najlepszym oddaniu oryginału.

Reklama

Film obecnie jest w fazie produkcji, choć pierwsze rozmowy na jego temat odbyły się już w 2019 roku. Plany zostały jednak odłożone w czasie z powodu pandemii.

Mark Kerr to srebrny medalista Igrzysk Panamerykańskich w zapasach (1995) oraz dwukrotny mistrz turnieju wagi ciężkiej UFC. Historię jego kariery możemy zobaczyć również w filmie dokumentalnym "The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr" (2002).

"The Smashing Machine": Benny Safdie i solowy debiut reżyserski

Nazwisko Safdie zyskuje w kinie współczesnym na znaczeniu. Choć "The Smashing Machne" będzie solowym debiutem reżyserskim Benny’ego, to współpracował on ze swoim bratem Joshem przy realizacji dwóch filmów dla niezależnego studia A24: "Good Time" (2017) z Robertem Pattinsonem oraz "Nieoszlifowane diamenty" (2019), gdzie główną rolę odegrał Adam Sandler. Ponadto, Benny ma na swoim koncie kilka filmowych ról; wystąpił między innymi w takich produkcjach jak "Licorice Pizza" (2021) czy "Oppenheimer" (2023).

Data premiery "The Smashing Machine" nie została jeszcze ogłoszona.

Zobacz też: Ten film przeszedł do historii polskiego kina. Nikt wcześniej nie zrobił czegoś takiego