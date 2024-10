Gwiazdor "The Bear" jako Bruce Springsteen. Mamy pierwsze zdjęcia!

Film "Deliver Me From Nowhere" w reżyserii Scotta Coopera jest adaptacją powieści Warrena Zanesa pod tym samym tytułem i skupia się na historii powstania albumu "Nebraska" z 1982 roku autorstwa Bruce’a Springsteena.

Gwiazdor nagradzanego serialu na planie

Serial "The Bear" z Jeremym Allenem Whitem w roli głównej został znakomicie przyjęty przez widzów i krytyków. Ale serial to coś więcej niż tylko serial o gotowaniu. Nie brakuje chwil, łapiących za serce, powodujących wzruszenie nawet u najbardziej zatwardziałej widowni. Świat pokochał White’a jako głównego bohatera serial, a teraz będziemy mieli okazję zobaczyć go w nowej odsłonie.

Reklama

Plan zdjęciowy filmu "Deliver Me From Nowhere" znajduje się głównie w New Jersey (rodzinnym mieście Springsteena) i Nowym Jorku.

Dlaczego producenci wybrali akurat album "Nebraska"? W komunikacie prasowym możemy przeczytać, że tworzenie tego albumu było kluczowym momentem w życiu Springsteena, ale otwarcie mógł o nim mówić dopiero lata później. Był to punkt zwrotny nie tylko dla niego, ale też dla całego pokolenia artystów.

W obsadzie filmu znaleźli się: Stephen Graham w roli ojca Springsteena, Paul Walter Hauser w roli technika gitarowego Mike'a Batlana i Odessa Young, o której mówi się, że ma stworzyć miłosny wątek.

A jak prezentuje się Jeremy Allen White? Oto zdjęcia z planu

Zdjęcie Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen / Bobby Bank/GC Images / Getty Images

Zdjęcie Jeremy Allen White / Mark Seliger / materiały prasowe

"Rozpoczęcie produkcji tego filmu to niezwykle upokarzająca i ekscytująca podróż. ‘Nebraska’ Bruce’a Springsteena głęboko ukształtowała moją artystyczną wizję. Surowy, nielakierowany obraz życiowych prób i odporności głęboko do mnie przemawia. Nasz film ma na celu uchwycenie tego samego ducha, przenosząc na ekran fascynującą narrację Warrena Zanesa o życiu Bruce'a z autentycznością i nadzieją, honorując dziedzictwo Bruce'a w przemieniającym doświadczeniu kinowym" - powiedział Cooper w oświadczeniu.



Premiera filmu zapowiedziana jest na 2025 rok.