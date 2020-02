Gwiazdor "Slumdoga" jako genialny oszust

Dev Patel, który stał się sławny dzięki roli w głośnym filmie Danny'ego Boylea "Slumdog. Milioner z ulicy", szykuje się do wejścia na plan obrazu "Flash Crash". Scenariusz produkcji oparty jest na motywach nieopublikowanej jeszcze książki autorstwa Liama Vaughana.

Dev Patel zagra główną rolę w filmie "Flash Crash" /Dave J Hogan /Getty Images

Choć napisana przez Vaughana książka "Flash Crash: A Trading Savant, a Global Manhunt, and the Most Mysterious Market Crash in History" trafi na półki księgarskie dopiero w maju tego roku, to już stoczono zaciętą walkę o prawo do jej ekranizacji. Ostatecznie zwyciężyły firmy See-Saw Films oraz New Regency, które wspólnie wyprodukują "Flash Crash".

Film, którego gwiazdą będzie Dev Patel, opowie prawdziwą historię Navindera Singha Sarao, geniusza mieszkającego w domu rodziców na przedmieściach Londynu. Sarao znalazł sposób na to, by w nie do końca legalny sposób dorobić się milionów na giełdzie. Jego działania doprowadziły do krachu, który zwrócił na niego uwagę organów ścigania. Kiedy mężczyźnie zagrożono odsiadką w USA, musiał odnaleźć sposób na dogadanie się z rządem. I znalazł.

"Historia Navindera nas poruszyła. To niewiarygodny, a zarazem złożony bohater. Człowiek, który ujawnił manipulacje w samym jądrze światowego systemu finansowego" - powiedzieli o Sarao producenci z See-Saw Films, Iain Canning i Emile Sherman.

Scenariusz do filmu opartego na książce dziennikarza śledczego magazynu "Bloomberg" Liama Vaughana napisze Jonathan Perera. To autor scenariusza do filmu "Sama przeciw wszystkim" z 2016 roku, w którym opowiedziana została historia waszyngtońskiej lobbystki świetnie odnajdującej się w świecie brudnej polityki.