Gwiazdor serialowego hitu idealnym kandydatem. W tej roli widzi go kultowy twórca
Alan Ritchson, czyli serialowy “Reacher", nie zagra być może Batmana (choć wielu fanów bardzo by tego chciało) w nowym uniwersum DC, jednak w roli jednej z ikonicznych postaci komiksowych aktora widzi współtwórca Venoma.
Jak podaje serwis NaEkranie, David Michelinie zasugerował, iż to właśnie Ritchson powinien zagrać przeciwnika Spider Mana, czyli Venoma. Wyjawił to w odpowiedzie na pytanie, jakie zadał mu użytkownik serwisu X @TheDoctorX11. "Kiedyś opublikowałem zdjęcie Alana Ritchsona bez koszulki i takie, na którym krzyczy. Dopisałem, że byłby świetnym Eddiem Brockiem/Venomem".
Alan Ritchson nie może ostatnio narzekać na nudę. W przygotowaniu ma kilka różnych projektów.
W produkcji zatytułowanej "War Machine", jak donosi serwis Deadline, Ritchson zagra komandosa, który przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki. Jednak ostatniego dnia jemu i jego sojusznikom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali.
Oprócz tego na swoją premierę czekają Bad Seeds of Loving Spring, Counting Miracles, Runner, The Man with the Bag oraz czwarty sezon "Reachera".
Pierwszy sezon "Reachera" był oparty na debiutanckiej powieści Childa z 1997 roku "Poziom śmierci". Drugi sezon odpowiadał książce "Elita zabójców", funkcjonującej także pod tytułem "Pech i kłopoty" (2007). Trzecia odsłona serialu bazuje na powieści "Siła perswazji" z 2003 roku.
Czwarty sezon przygód Jacka Reachera będzie oparty na trzynastym tomie serii. W wydanej w 2009 roku powieści zatytułowanej "Gone Tomorrow", bohater targany wyrzutami sumienia stara się rozwiązać zagadkę tajemniczego ataku w nowojorskim metrze.
