Gwiazdor serialowego hitu idealnym kandydatem. W tej roli widzi go kultowy twórca

Jak podaje serwis NaEkranie, David Michelinie zasugerował, iż to właśnie Ritchson powinien zagrać przeciwnika Spider Mana, czyli Venoma. Wyjawił to w odpowiedzie na pytanie, jakie zadał mu użytkownik serwisu X @TheDoctorX11. "Kiedyś opublikowałem zdjęcie Alana Ritchsona bez koszulki i takie, na którym krzyczy. Dopisałem, że byłby świetnym Eddiem Brockiem/Venomem".

Alan Ritchson: napięty grafik gwiazdora akcji

Alan Ritchson nie może ostatnio narzekać na nudę. W przygotowaniu ma kilka różnych projektów.

W produkcji zatytułowanej "War Machine", jak donosi serwis Deadline, Ritchson zagra komandosa, który przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki. Jednak ostatniego dnia jemu i jego sojusznikom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali.

Oprócz tego na swoją premierę czekają Bad Seeds of Loving Spring, Counting Miracles, Runner, The Man with the Bag oraz czwarty sezon "Reachera".

Alan Ritchson: serialowy i najlepszy Reacher

Pierwszy sezon "Reachera" był oparty na debiutanckiej powieści Childa z 1997 roku "Poziom śmierci". Drugi sezon odpowiadał książce "Elita zabójców", funkcjonującej także pod tytułem "Pech i kłopoty" (2007). Trzecia odsłona serialu bazuje na powieści "Siła perswazji" z 2003 roku.

Czwarty sezon przygód Jacka Reachera będzie oparty na trzynastym tomie serii. W wydanej w 2009 roku powieści zatytułowanej "Gone Tomorrow", bohater targany wyrzutami sumienia stara się rozwiązać zagadkę tajemniczego ataku w nowojorskim metrze.

