Gwiazdor "Pogromców duchów" usłyszał druzgoczącą diagnozę. Ledwo uszedł z życiem

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Ernie Hudson, aktor znany m.in. z filmu "Pogromcy duchów", w najnowszym wywiadzie wrócił wspomnieniami do dramatycznej walki z chorobą. W latach 90. przeszedł skuteczną terapię nowotworu prostaty, lecz po ponad dekadzie usłyszał kolejną druzgocącą diagnozę. Wyznał, że w pewnym momencie doszło do potencjalnie śmiertelnych komplikacji. Ocaliła go przytomna reakcja żony, która poleciła mu natychmiast udać się do szpitala.

Ernie Hudson /Theo Wargo/Getty Images for Sony Pictures /Getty Images