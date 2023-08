Billy Dee Williams dołączył do grona gwiazd, które postanowiły opisać historię swojego życia na kartach książki. Odtwórca ikonicznej roli generała Sojuszu Rebeliantów Lando Calrissiana z oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" ogłosił właśnie, że napisał autobiografię. Wspomnienia 86-letniego aktora zatytułowane "What Have We Here?" ukażą się 13 lutego 2024 roku nakładem wydawnictwa The Knopf Doubleday Publishing Group. "To niezwykła opowieść o człowieku, który odniósł sukces mimo panującego wówczas rasizmu i niesprzyjających okoliczności. Triumfował w branży, która w tamtych czasach była niemal całkowicie biała. Legendarny aktor własnymi słowami mówi o tym, co pozwalało mu wciąż iść naprzód i prowadziło go przez życie pełne marzeń i przygód" - brzmi opis wydawcy.

Williams, który zadebiutował na Broadwayu w wieku zaledwie 7 lat, ma na koncie role w ponad 80 produkcjach oraz nominacje do takich nagród, jak Emmy, Saturny czy Czarne Szpule. "W czasie swojej nierzadko absurdalnej życiowej podróży wiele razy chciałem skręcić w prawo, lecz jakaś tajemnicza siła we wszechświecie sprawiała, że zamiast tego skręcałem w lewo i wszystko nagle się układało. Na przestrzeni lat wielu ludzi wpuściło mnie do swojego życia. Teraz moja kolej, by wpuścić ich do mojego. Świetnie się bawiłem, na nowo przeżywając te wspomnienia. Mam nadzieję, że moja książka przywróci też wspomnienia czytelnikom" - powiedział gwiazdor w rozmowie z magazynem "People".