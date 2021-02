Gwiazdor „Gry o tron” zagra w ekranizacji „Czarodziejskiego fletu”

Silna ekipa serialowych gwiazd zbierze się na planie produkowanego przez Ronalda Emmericha filmu „The Magic Flute” („Czarodziejski flet”). W rolach głównych zobaczymy w nim znanego z „Gry o tron” Iwana Rheona, Jacka Wolfe’a, który wystąpił w „Wiedźminie” oraz Amira Wilsona z „Mrocznych materii”. Film będzie ekranizacją słynnej opery Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale umiejscowioną w czasach współczesnych.

Iwan Rheon wystąpi w ekranizacji opery Mozarta /Peter Kovalev/TASS /Getty Images

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już w poniedziałek 8 lutego w monachijskiej wytwórni Bavaria Studios. Obok brytyjskich aktorów, wśród których będzie jeszcze Asha Banks, zobaczymy największe gwiazdy światowej opery, wśród nich francuską sopranistkę Sabine Devieilhe, meksykańsko-francuskiego tenora Rolando Villazona oraz śpiewającego basem Amerykanina Morrisa Robinsona.



Jak informuje portal "Variety", reżyserem projektu będzie Florian Sigl. Akcja filmu "The Magic Flute" umiejscowiona zostanie we współczesnej Europie, a jego bohaterem będzie 17-letni Tim Walker. Przybywa on z Londynu do mieszczącej się w austriackich Alpach szkoły z Internatem. Tam odkrywa tajemnicze przejście do magicznego świata "Czarodziejskiego fletu" Mozarta.



Jack Wolfe wystąpi w filmie "The Magic Flute" w podwójnej roli - Tima oraz księcia Tamino. Iwan Rheon wcieli się w postać Papagena, a Amir Wilson zagra rolę rywala Tima, syna gwiazdy opery Enrico Milanesiego, w którego rolę wcieli się Villazon. Z kolei Asha Banks zagra księżniczkę Paminę. W filmie zobaczymy również Jeanne Goursaud ("Barbarzyńcy"), Jasmin Shakeri oraz Larissę Sirah Herden.



Zdjęcia do ekranizacji "Czarodziejskiego fletu" realizowane będą nie tylko w Monachium, ale też w Salzburgu, Londynie i na Wyspach Kanaryjskich. Premierę zaplanowano na koniec 2022 roku.