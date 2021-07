Gwiazdor "Bridgertonów" w nowej wersji filmu "Święty"

Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", Rege-Jean Page dołączył do obsady realizowanego przez studio Paramount rebootu filmu, w którym w 1997 roku w roli Templara wystąpił Val Kilmer. Page pełnił będzie funkcję producenta wykonawczego tego filmu oraz zagra w nim tytułową rolę. To drugi projekt, jaki dla Paramountu kręci Page. Aktora zobaczymy również w ekranizacji kultowej gry "Dungeons & Dragons".



Kolejną wersję scenariusza nowego "Świętego" napisze dramaturg i aktor Kwame Kwei-Armah ("Wyspa piratów"). Wcześniejszy scenariusz napisał Seth Grahame-Smith, autor scenariuszy do takich filmów jak "Abraham Lincoln: Łowca wampirów" czy "Duma i uprzedzenie i zombie". Producentami filmu będą Lorenzo DiBonaventura oraz Brad Krevoy. Pośmiertnie swoje miejsce w napisach filmowych otrzyma zmarły w 2019 roku producent filmowy, Robert Evans.

Projekt nowego "Świętego" rozwijany jest już od dłuższego czasu. Przez chwilę związany był z nim Chris Pine, który miał wystąpić w nim w roli głównej. Mówiło się również o tym, że film "The Saint" wyreżyseruje Dexter Fletcher ("Rocketman"), jednak aktualnie nie wiadomo, czy podejmie się on tego zadania. Na razie Fletcher reżyseruje dla serwisu streamingowego Paramount+ odcinki limitowanego serialu "The Offer", który opowiada o powstaniu "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli.

Postać Simona Templara zwanego "Świętym" wymyślił brytyjski pisarz Leslie Charteris pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Do 1983 roku powstało aż pięćdziesiąt tomów przygód tego szlachetnego włamywacza, zwanego współczesnym Robinem Hoodem. Templar był również bohaterem serialu "Święty" nadawanego w latach 1962-1969. W roli tytułowej oglądaliśmy w nim Rogera Moore'a. Potem do kin zawitała wersja z Valem Kilmerem, ale nie została ona dobrze przyjęta przez widzów, a sam Kilmer otrzymał za swoją rolę nominację do Złotej Maliny.

