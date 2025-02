Gwiazdor "Batmana 2" ujawnia pierwsze szczegóły. Fani mogą być zawiedzeni

Oprac.: Martyna Janasik Wiadomości

Robert Pattinson promuje właśnie swój nowy film "Mickey 17". Z tej okazji pojawił się w Londynie, gdzie odbyła się uroczysta premiera produkcji. Dziennikarze wykorzystali okazję do rozmowy z aktorem do tego, by podpytać go o inny projekt, nad którym pracuje. Kiedy można spodziewać się kontynuacji "Batmana"? Gwiazdor ujawnił szczegóły, które mogą zaskoczyć fanów.

Zdjęcie Robert Pattinson w scenie z filmu "Batman" / materiały prasowe