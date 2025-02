Oscarowy faworyt już niedługo na VOD. Niestety, raczej nie w Polsce

Już 18 lutego 2025 roku "The Brutalist" pojawi się w ofercie między innymi Apple TV+ oraz Prime Video. Chętni będą mogli go wypożyczyć za 19,99 dolara. Wytwórnia A24 nie ogłosiła jeszcze, kiedy film ukaże się na nośnikach fizycznych. Przewiduje się, że nastąpi to w marcu lub kwietniu.

"The Brutalist" wszedł do polskich kin 31 stycznia 2025 roku. Nie wiadomo, kiedy będzie on dostępny w serwisach streamingowych w naszym kraju.

"The Brutalist". O czym opowiada film Brady'ego Corbeta?

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth (Adrien Brody) przybywa do Ameryki. Chce odbudować swoje życie i małżeństwo z żoną Erzsébet (Felicity Jones) po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) dostrzega jego talent. Jednak władza i dziedzictwo mają swoją cenę.

"The Brutalist" debiutował podczas 81. MFF w Wenecji i stał się jedną z najważniejszych premier wydarzenia. Kosztujący niecałe 10 milionów dolarów, trwający ponad trzy i pół godziny epicki film zaledwie 36-letniego Brady'ego Corbeta przytłoczył publiczność swoją monumentalną skalą.

Produkcja okazała się jedną z najważniejszych w wyścigu po Oscary. Otrzymała trzy Złote Globy — za najlepszy dramat, reżyserię i pierwszoplanową rolę męską dla Brody'ego. 23 stycznia nominowano ją do 10 Oscarów. "The Brutalist" ma szanse na statuetki między innymi za film roku, reżyserię, role Brody'ego, Pearce'a i Jones oraz scenariusz. Czy wygra? Przekonamy się w nocy z 2 na 3 marca.