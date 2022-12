Gwiazdor "365 dni" z Megan Fox. Będzie gorąco?

Wiadomości

Choć filmy z serii "365 dni" nie cieszyły się uznaniem krytyków, to dla Michele'a Morrone'a bez wątpienia były trampoliną do kariery. Dowodem na to jest m.in. fakt, że Włoch rozpocznie w styczniu zdjęcia do thrillera science-fiction "Subservience". Morone będzie w tej produkcji partnerować gwieździe "Transformers", Megan Fox.

Zdjęcie Michele Morrone / John Lamparski / Getty Images