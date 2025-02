Gwiazda "X" i "MaXXXine" w nowym filmie Christophera Nolana?

Większość z wymienionych wyżej osób współpracowała już z Nolanem. Page wystąpił w "Incepcji", a Patel w "Tenet". Natomiast Irwin użyczył głosu robotowi TARS w "Interstellar". Dla Morton będzie to pierwszy film zrealizowany wspólnie z twórcą "Oppenheimera".

Mia Goth. Nowa królowa horroru?

Mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony wytwórni Universal, udział wyżej wymienionych gwiazd w widowisku jest niemal pewny. Inaczej ma się sprawa z Mią Goth, która ma dopiero prowadzić rozmowy w sprawie udziału w filmie.

Reklama

Wideo "MaXXXine" [zwiastun]

Aktorka zakończyła niedawno zdjęcia do "Frankensteina" Guillermo del Toro. Uznanie przyniósł jej udział w trylogii "X" Tia Westa. Wcieliła się w niej w aktorkę filmów dla dorosłych, która marzy o wielkiej karierze. Wokół niej dochodzi jednak do straszliwych wydarzeń.

"X", "Pearl" i "MaXXXine" stanowią list miłosny do kina, nie tylko grozy, i zostały bardzo dobrze przyjęte przez krytykę oraz widzów. Pierwszy film nawiązuje między innymi do "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Drugi to wariacja na temat kina lat 30., przede wszystkim "Czarnoksiężnika z Oz". Z kolei "MaXXXine" to hołd dla tanich horrorów epoki VHS.

"The Odyssey". Co wiemy o filmie?

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio Universal w komunikacie prasowym.

Adaptacja "Odysei" będzie częściowo kręcona na Sycylii, która według naukowców była miejscem wędrówek Odyseusza w eposie Homera. Zdjęcia na Wyspie Favignana mają rozpocząć się w lutym. Niektóre źródła podają, że część filmu będzie kręcona również na Wyspach Liparyjskich (dawniej: Eolskich). Wśród zapowiedzianych filmowych lokacji jest także Wielka Brytania oraz Maroko.

W filmie wystąpią m.in.: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal oraz Anne Hathaway.