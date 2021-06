Gwiazda „Wielkich kłamstewek” w nowej komedii scenarzysty „Borata”

Shailene Woodley, która wcieliła się w postać Jane Chapman w hitowym serialu HBO „Wielkie kłamstewka”, zagra w komedii zatytułowanej „Robots” („Roboty”). Autorem jej scenariusza i współreżyserem będzie współscenarzysta filmów „Borat” i „Bruno” – Anthony Hines.

Shailene Woodley /Dia Dipasupil /Getty Images

Reklama

Scenariusz filmu "Robots" powstał na podstawie krótkiego opowiadania science-fiction autorstwa Roberta Sheckleya. Jego bohaterami są kobieciarz oraz naciągaczka, którzy zostają zmuszeni do współpracy. Problem jest nietypowy. Ruszają w pościg za swoimi kopiami-robotami, które się w sobie zakochały.



Razem z Hinesem, komedię "Robots" wyreżyseruje Casper Christensen ("Pajac"). Główną rolę w tym filmie obok Shailene Woodley zagra Jack Whitehall, którego wkrótce zobaczymy w czekającym na premierę filmie "Wyprawa do dżungli", gdzie zagrał u boku Dwayne’a Johnsona i Emily Blunt. Zdjęcia do filmu "Robots" mają rozpocząć się w sierpniu tego roku w Nowym Meksyku.



"W czasach, kiedy komedie potrzebne są bardziej niż zwykle, jestem zachwycony, że będę mógł współpracować razem z Shailene i Jackiem" - mówi cytowany przez portal "Variety" Hines.



Shailene Woodley można było ostatnio zobaczyć u boku Jodie Foster i Benedicta Cumberbatcha w opartym na faktach dramacie "Mauretańczyk". W fazie postprodukcji są obecnie trzy inne projekty z jej udziałem. To romantyczny "Ostatni list kochanka", którego premiera w Polsce została zaplanowana na 23 lipca, kryminał "Misanthrope" wyreżyserowany przez twórcę "Dzikich historii", Damiana Szifrona, oraz dramat "The Fence", gdzie gra razem z Milesem Tellerem i Williamem Hurtem.