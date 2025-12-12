"Zgiń kochanie"

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze, niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.

"Zgiń kochanie" Lynne Ramsay miało swą światową premierę podczas 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w maju 2025 roku, gdzie walczyło o Złotą Palmę. To przede wszystkim film Jennifer Lawrence. Aktorka, która w ostatnich latach coraz częściej angażuje się w projekty autorskie, daje tu popis odwagi i emocjonalnej szczerości.

"To rola, dla której warto wrócić do kina" - napisał magazyn Time. "Lawrence jest wulkanem emocji, jednocześnie potrafi być piękna, przerażająca i zupełnie naga w swojej prawdzie" - dodał The Guardian. Na ekranie partneruje jej Robert Pattinson, który po raz kolejny udowadnia, że stawia na ambitne i nieoczywiste projekty. Ich duet jest hipnotyczny: pełen napięcia, namiętności i bólu.

Zdjęcie Jennifer Lawrence w filmie "Zgiń kochanie" / IMAGO/Supplied by LMK/Imago Stock and People/East News / East News

"Wszystko w porządku"

"Wszystko w porządku" to debiut węgierskiego reżysera Bálinta Dániela Sósa stawia bohatera przed dramatycznym wyborem: czy skłamać w obronie syna, czy ujawnić prawdę, która może na zawsze zmienić życie 12-latka?

Sándor, wdowiec z dwójką dzieci, próbuje rozpocząć nowe życie i nowy związek. Cichą euforię gasi jednak wypadek podczas przyjęcia u partnerki i jej córeczki. Kogo chronić, o co walczyć, a przede wszystkim komu wierzyć? Sós dostrzega i ubiera w szaty greckiej tragedii dylematy, które na co dzień towarzyszą rodzicielstwu, precyzyjnie trafia w kwestie zaufania i nawigowania pomiędzy miłością do dzieci a potrzebą akceptacji ze strony dorosłych i koniecznością przestrzegania norm społecznych. I jak w żadnej opowieści o ojcostwie, tak i w tej nie mogło zabraknąć czarnego humoru.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wszystko w porządku" / Stowarzyszenie Nowe Horyzonty / materiały prasowe

"Cicha noc, śmierci noc"

Kiedy Billy staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, jego życie zmienia się na zawsze. Po latach owładnięty traumą i wypaczoną wizją sprawiedliwości sam zakłada czerwony kostium i rozpoczyna krwawe odliczanie do Wigilii. Jego nowym celem staje się małe miasteczko — ci, którzy byli "niegrzeczni", zapłacą najwyższą cenę.

"Cicha noc, śmierci noc" to remake slashera z 1984 roku pod tym samym tytułem. Pierwszy film wywołał ogromne kontrowersje. Został wycofany z kin po zaledwie tygodniu wyświetlania, podczas którego zdołał zarobić trzykrotność swojego budżetu. Później stał się hitem wypożyczalni wideo i doczekał się czterech sequeli.

Wideo Cicha noc, śmierci noc - zwiastun

"Camper"

Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.

"Camper" to kino drogi. Debiut fabularny Łukasza Suchockiego otrzymał na festiwalu "Młodzi i Film" (2024) Jantara w kategorii odkrycie aktorskie dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek. Jurorzy w swym uzasadnieniu napisali: "za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. Aktorki, swoimi kreacjami, stawiają pytanie, jak pogodzić potrzebę wolności z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Za niezwykłą chemię, którą wytworzyły".

W Koszalinie swoje wyróżnienie filmowi przyznało również Stowarzyszenie Kin Studyjnych: "za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów. Czuliśmy się zaproszeni do campera, do jego ciasnego wnętrza przepełnionego emocjami uchwyconymi w bliskich ujęciach oraz swobodnych i otwartych postawach bohaterów. Filmowa odyseja w poszukiwaniu siebie, spełnienia i samoakceptacji przerodziła się w podróż ku dojrzałości".

Zdjęcie Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki i Dagmara Brodziak w filmie "Camper" / Galapagos Films / materiały prasowe

"Dom starców"

Kiedy Joel decyduje się umieścić swoją chorą na demencję matkę w domu opieki, liczy, że to krok ku uporządkowaniu własnego życia. Szybko jednak odkrywa, że w murach spokojnego z pozoru ośrodka dzieje się coś, czego nie da się wytłumaczyć ani chorobą, ani przemijaniem. Dziwne odgłosy nocą, niepokojące zachowania pensjonariuszy i tajemnice ukrywane przez personel budują atmosferę narastającego lęku, w której trudno odróżnić pamięć od koszmaru, a rzeczywistość od majaków. Gdy stan matki zaczyna gwałtownie się pogarszać, Joel podejrzewa, że to nie tylko choroba — że coś przyszło za nią do tego miejsca, a dom opieki może skrywać więcej niż tylko starość i zapomnienie.

"Dom starców" to szwedzki horror, pokazywany i doceniany na wydarzeniach związanych z kinem grozy na całym świecie.

"Jujutsu Kaisen: Execution"

"Jujutsu Kaisen: Execution" to skrót drugiego sezonu anime "Jujutsu Kaisen", a także pierwszy rzut oka na jego nadchodzącą serię.

Na tętniącą życiem Shibuyę, pełną tłumów szykujących się do Halloween, nagle opada kurtyna. Niezliczeni cywile znajdują się w pułapce. Satoru Gojō, najsilniejszy zaklinacz jujutsu, rzuca się w wir chaosu. Czają się jednak na niego użytkownicy klątw i upiory, którzy pragną go zapieczętować.

Do boju rusza Yūji Itadori wraz z kolegami z klasy oraz najlepszymi zaklinaczami jujutsu. Rozpoczyna się starcie klątw, jakiego jeszcze nie było — incydent w Shibuyi.

W jego następstwie dziesięć kolonii w całym kraju przeistacza się w legowiska klątw. To plan uknuty przez Noritoshiego, najnikczemniejszego zaklinacza w historii. Rozpoczynają się śmiertelnie niebezpieczne Igrzyska Migracyjne. Tymczasem zaklinacz rangi specjalnej Yūta Okkotsu ma dokonać egzekucji Yūjiego za jego zbrodnie.

"Chłopiec w różowych spodniach"

Andrea to utalentowany uczeń włoskiej szkoły, który śpiewa również w chórze. Staje się to powodem drwin ze strony rówieśników. Przewodzi im Christian, najprzystojniejszy chłopak w szkole. Andrea pada ofiarą przemocy psychicznej i nie potrafi sobie z tym poradzić.

"Chłopiec w różowych spodniach" otrzymał nominację do nagrody David di Donatello, przyznawanej przez Włoską Akademię Filmową, za scenariusz adaptowany. Miał także szansę na specjalnego Davida Młodzieżowego Jury.

"Magiczna Gwiazdka zwierzaków"

Wszędzie — we Francji, w Japonii czy na dalekiej Północ — obficie spadł śnieg. To oznacza, że Gwiazdka nadciąga wielkimi krokami! Zanim jednak bohaterowie zaczną świętować i zasiądą do wspólnego stołu, muszą sprostać paru wyzwaniom. Święty Mikołaj musi wydostać się z lodowej wyspy, żeby móc wręczyć prezenty. Mieszkańcy kurnika usiłują w porę dostarczyć jajka, dziewczynka, której mama wciąż jest bardzo zajęta, szuka choinki w wykarczowanym lesie, a zagubiony jenot próbuje dotrzeć na wielkie zwierzęce przyjęcie.

"Magiczna Gwiazdka zwierzaków" to różnorodne animacje zainspirowane tradycyjnymi technikami, w tym wycinankami. Pomogą one odkryć piękno natury i przypomną, dlaczego co roku nie możemy doczekać się świąt.