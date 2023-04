Gwiazda "The Last of Us" zagra kobietę, której całe ciało pokryte jest włosami

Wiadomości

Bella Ramsey, którą ostatnio można było zobaczyć w roli Ellie w hitowym serialu HBO "The Last of Us", dostała już kolejną rolę. Aktorka wystąpi w dramacie historycznym "Monstrous Beauty" ("Potworne piękno"). Wcieli się w nim w postać ambitnej autorki sztuk teatralnych, która tworzy na dworze króla Karola II. Pisarka cierpi na rzadką chorobę, która sprawia, że całe jej ciało pokryte jest włosami.

Bella Ramsey /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images