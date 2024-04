"Challengers": O czym jest film?

Historia skupi się na Tashi Duncan, która była obiecującą tenisistką, ale w wyniku kontuzji musiała przerwać karierę sportową. Zamiast tego zajęła się trenowaniem. Jej mąż to z kolei utytułowany mistrz, który złapał zadyszkę i kryzys formy. Kobieta postanawia przywrócić go do dawnych łask. Sprawy zaczną się komplikować, kiedy okaże się, że na drodze do celu stanie były najlepszy przyjaciel oraz ekschłopak Tashi. Rozgrywka wyjdzie znacząco poza kort, a bohaterowie będą musieli zadać sobie pytanie, co mogą poświęcić, aby zdobyć mistrzostwo.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Dedek: Wycięto go z "Listy Schindlera". Przyznał się dopiero po trzydziestu latach Newseria Lifestyle

Serena Williams opowiada o grze

Zendaya w rozmowie dla Entertainment Tonight wyjawiła, że obawia się tego, jak zareaguje ta utytułowana zawodniczka, po zobaczeniu jej tenisowych umiejętności. Strach aktorki, był na tyle duży, iż "z góry przeprosiła" Serenę i Venus. Na szczęście obiekcje hollywoodzkiej gwiazdy były bezpodstawne i w późniejszym wywiadzie, również dla Entertainment Tonight podzieliła się słowami, które usłyszała od Williams: "Powiedziała, że było świetnie, biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie dotykałam piłki tenisowej". Dodatkowo wyjawiła, jak bystre oko posiada zawodniczka: "Serena rzekła: 'Wiem, że na pewno nie było tam prawdziwych piłek' [tenisowych]. Ona wie. Jest najlepsza z najlepszych".

"Diuna" i wsparcie aktorów z planu

Zendaya podzieliła się również informacjami o wsparciu, które otrzymała podczas pracy przy filmie Denisa Villeneuve’a od Chalameta. Ten dał jej wskazówki dotyczące pracy z Guadagnino, które aktorka uznała za bezcenne. Sama również podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat włoskiego reżysera. "Luca jest genialny i chciałam pracować z nim od bardzo dawna, a ten film wydawał się absolutnie idealnym projektem".

Polska premiera filmu odbędzie się 26 kwietnia.

Zobacz również: Będzie kolejna część "Spider-Mana"? "Zawdzięczam tej postaci swoje życie i karierę"