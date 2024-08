Gwiazda "Riverdale" spotka He-Mana! Co wiemy o "Masters Of The Universe"?

Kolejne znane nazwiska dołączają do aktorskiej wersji "Masters Of The Universe" - najnowszego widowiska, w którym poznamy przygody He-Mana. Kogo zagra Camila Mendes?

"Masters Of The Universe": Znamy Teelę

Camila Mendes stała się najbardziej rozpoznawalna dzięki swojej roli w serialu "Riverdale" . Wcieliła się tam w postać Veroniki - ambitnej i przedsiębiorczej dziedziczki, która każdy biznes potrafi zamienić złoto. Dodatkowo mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak "Pierwsza klasa", "Zróbmy zemstę" czy "Wynajmij sobie chłopaka".

Reklama

A mim jest Teela? Bohaterka, w którą wcieli się Camila Mendes jest kapitanem gwardii królewskiej, a jej nadrzędnym celem jest ochrona rodziny królewskiej, w tym samego księcia Adama, znanego też jako He-Man. Zadaniem Teeli jest również wyszkolenie młodego następcy tronu.

W rolę He-Mana wcieli się Nicholas Galitzine, a za reżyserię będzie odpowiedzialny Travis Knight.

"Master Of The Universe": Co wiemy o filmie?

Film miał pierwotnie powstać pod skrzydłami Sony, następnie trafił do Netfliksa, by ostatecznie znaleźć przystań w Amazonie. Oficjalny opis fabuły nie jest jeszcze znany, ale możliwe, ze zostanie wykorzystany motyw znany z serialu animowanego oraz wcześniejszego podejścia do produkcji live action.

Produkcja ma skupić się na 10-letnim Adamie, którego statek kosmiczny rozbija się na Ziemi. Niestety w trakcie katastrofy gubi swój drogocenny magiczny miecz. Mijają dekady i Adamowi w końcu udaje się dotrzeć do oręża i wrócić na rodzimą planetę. Okazuje się, że jego dom jest zagrożony, ale by go ochronić przed strasznym Szkieletorem, musi odnaleźć swoje dziedzictwo i stać się He-Manem.

Produkcja ma trafić do amerykańskich kin w czerwcu 2026 roku.