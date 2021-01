​Gwiazda "Normalnych ludzi" w produkcji Reese Witherspoon

Należąca do Reese Witherspoon i Lauren Neustadter firma produkcyjna Hello Sunshine zajmie się produkcją ekranizacji książki Delii Owens "Where the Crawdads Sing" ("Gdzie śpiewają raki"). W filmie pod tym samym tytułem w rolach głównych wystąpią Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith oraz Harris Dickinson.

Daisy Edgar-Jones ma szansę na dużą karierę /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase'a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej plotkują. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania - i dzieją się rzeczy niewyobrażalne - czytamy w oficjalnym opisie książki "Gdzie śpiewają raki".



Informację o dołączeniu do obsady powstającego filmu Smitha oraz Dickinsona podał portal "Deadline". Taylora Johna Smitha można było ostatnio oglądać w filmach "Ocean ognia" i "Shadow in the Cloud" oraz w serialu "Ostre przedmioty". W filmografii Harrisa Dickinsona znajdują się takie filmy jak "Matthias i Maxime" czy "Czarownica 2". Na premierę czeka inny film z jego udziałem - "King’s Man: Pierwsza misja". Wcześniej informowano, że główną rolę w filmie "Where the Crawdads Sings" zagra Daisy Edgar-Jones (serial "Normalni ludzie").

Reżyserką filmu "Where the Crawdads Sings" będzie Olivia Newman (film "Pierwsza walka", serial "FBI"), a scenariusz na podstawie książki napisze Lucy Alibar. To scenarzystka nominowana do Oscara za film "Bestie z południowych krain" z 2012 roku. Książka Delii Owens sprzedała się na całym świecie w liczbie 8 i pół miliona egzemplarzy i przez 124 tygodnie nie schodziła z listy bestsellerów "The New York Timesa".

Bogata jest lista projektów, z którym Reese Witherspoon jest związana jako producentka. To między innymi trzecia część "Legalnej blondynki", w której powtórzy tytułową rolę, a także film o piosenkarce Peggy Lee, serial "From Scratch" z Zoe Saldaną oraz program typu reality-show: "My Kind of Country". Najnowszym projektem aktorskim Witherspoon jest z kolei drugi sezon popularnego serialu "The Morning Show".