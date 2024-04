Gwiazda nie zwalnia tempa. Była "Barbie", teraz wyprodukuje "Monopol"

Produkcja powstanie dla wytwórni Lionsgate, która przejęła prawa do gry w grudniu 2023 roku. "Monopol" jest najpopularniejszą planszówką na świecie. Od jej premiery w 1935 roku sprzedało się aż pół miliarda jej egzemplarzy.

Nie podano innych informacji dotyczących adaptacji "Monopolu". Nie wiadomo, czy i w jakiej formie jej elementy zostaną ukazane w filmie.

Zdjęcie Logo gry planszowej "Monopol" / Bloomberg / Contributor / Getty Images

"Nie wyobrażam sobie lepszych producentów od LuckyChap dla tej uwielbianej i ikonicznej marki" - stwierdził Adam Fogelson, szef Lionsgate. "To wyjątkowi producenci, którzy dobierają swoje projekty z pomysłem i troską, a do zespołu 'Monopolu' dołączyli z jasnym punktem widzenia. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współpracy i wierzymy, że to będzie to ich kolejny blockbuster".

Margot Robbie producentką "The Sims"

W marcu 2024 roku podano, że Robbie będzie jedną z producentek adaptacji gry komputerowej "The Sims" - stworzonego przez Maxis symulatora życia, którego pierwsza odsłona ukazała się w 2000 roku. Nie wiadomo, czy aktorka zagra w "Monolopu" lub filmie o Simach.

"Barbie" Grety Gerwig weszła do kin 21 lipca 2023 roku. Film okazał się najbardziej kasową produkcją tego roku. Zarobił 1,446 miliarda dolarów na całym świecie. Otrzymał także szereg nagród, w tym dwa Złote Globy i Oscara.