Gwiazda kabaretu na czele obsady. W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy

"Kruk"

Historia jest oparta na komiksie "Kruk" Jamesa O'Barra i opowiada o muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgård), który zostaje zamordowany razem ze swoją partnerką Shelly. Z niewyjaśnionych przyczyn Eric powraca do życia, by zemścić się na osobach, które odebrały mu ukochaną.

Reżyser Rupert Sanders od początku mierzył się z porównaniem z kultową adaptacją Alexa Proyasa z 1994 roku. Film zyskał rozgłos przede wszystkim za sprawą tragicznego wypadku na planie, podczas którego zginął Brandon Lee — syn Bruce'a Lee i gwiazdor produkcji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kruk" [trailer] materiały prasowe

Sanders utrzymuje, że jego "film nie ma nic wspólnego z Hollywood. To bardzo skromne dzieło artystyczne", które zachowało mrok i przemoc noweli graficznej.

"Mrugnij dwa razy"

"Mrugnij dwa razy" to debiut fabularny Zoë Kravitz. Aktorka jest także jego producentką i współscenarzystką. Zdobyła popularność dzięki występom w takich filmach jak "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015), "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" (2016) oraz "The Batman" (2022), gdzie zagrała postać Seliny Kyle, czyli Catwoman.

Film skupia się na kelnerce Fridzie (Naomi Ackle), która poznaje na przyjęciu charytatywnym miliardera Slatera Kinga (Channing Tatum). Bogacz zaprasza ją na wakacje na swojej prywatnej wyspie. Pobyt wydaje się jak z bajki. Jednak gdy Jess (Alia Shawkat), przyjaciółka Fridy, znika bez śladu, a wszyscy zachowują się, jakby nigdy nie istniała, kobieta zaczyna podejrzewać, że wyspa skrywa mroczną tajemnicę.



Zdjęcie Kadr z filmu "Mrugnij dwa razy" / materiały prasowe

"Wróbel"

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia — jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Reżyserem i scenarzystą filmu "Wróbel" jest Tomasz Gąssowski, wielokrotnie nagradzanego kompozytora muzyki znany ze współpracy z Andrzejem Jakimowskim. Główną rolę zagrał Jacek Borusiński (znany z występów w grupie Mumio), który wcześniej pojawił się w krótkometrażowym filmie Gąssowskiego "Baraż".

"Rozwijałem scenariusz w Szkole Wajdy i od początku wiedziałem, że Remek to Jacek i Jacek wiedział, że on będzie Remkiem. Wiele razy o tej postaci rozmawialiśmy. Jacek wniósł do tego projektu całego siebie — swoją wielką wrażliwość, swoje oryginalne poczucie humoru" - powiedział Gąssowski podczas premiery filmu.

Film znalazł się w Konkursie Głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Zdjęcie Piotr Rogucki i Jacek Borusiński w filmie "Wróbel" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

"Kuchenna rewolucja"

Akcja "Kuchennej rewolucji" rozgrywa się w 1918 roku w Stanach Zjednoczonych, w których śmiertelne żniwo zbiera grypa. W posiadłości zadufanego właściciela ziemskiego pojawia się kucharz Floyd Monk (Peter Sarsgaard). Okazuje się, że jest on biegły nie tylko w sztuce gotowania.

Machiaweliczne intrygi i manipulacje Monka prowadzą do stopniowej zmiany układu sił i domowych relacji władzy. Zaczyna się prawdziwa gra w klasy i wędrówki w górę i dół społecznej drabiny. Piękne scenografie i kostiumy tworzą oprawę dla błyskotliwego połączenia komedii i thrillera o energii, która, zdaniem zagranicznej krytyki, mogłaby stanowić podstawę wywrotowego serialu komediowego.

Film debiutował w jednej z pozakonkursowych sekcji 80. MFF w Wenecji.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kuchenna rewolucja" / materiały prasowe