Joanna Kreft urodziła się 26 lutego 1964 roku w Kościerzynie. Ukończyła szkołę teatralną w 1988 roku, choć swój debiut sceniczny miała już trzy lata wcześniej. Wystąpiła jako Krysia w "Historii" Witolda Gombrowicza, którą na scenę Teatru Polskiego we Wrocławiu przeniósł Jacek Bunsch. Występowała w teatrach w całym kraju, w tym w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Od 1989 roku, z krótkimi przerwami, związana jest z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku.

Joanna Kreft-Baka na dużym ekranie

Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęła pojawiać się w filmach, choć zazwyczaj w niewielkich rolach. Jeszcze przed ukończeniem szkoły teatralnej można ją było zobaczyć w produkcjach takich jak "Bez grzechu" (1987) Wiktora Skrzyneckiego, "Kocham kino" (1987) Piotra Łazarkiewicza i "Zero życia" (1987) Rolanda Rowińskiego. W 1988 roku zagrała w kultowej komedii "Kogel-mogel" Romana Załuskiego, wcielając się w koleżankę Kasi Solskiej ze studiów.

Reklama

W następnych latach wystąpiła m.in. w węgierskim filmie "Cień na śniegu" (1991), "Drugim brzegu" (1987) Magdaleny Łazarkiewicz oraz "Powrocie" Mariana Terleckiego. Po dłuższej przerwie wróciła na ekran w 2018 roku w komedii romantycznej "Miłość jest wszystkim" Michała Kwiecińskiego.

Małżeństwo z Mirosławem Baką

Joanna Kreft-Baka poznała swojego przyszłego męża, Mirosława Bakę, jeszcze na studiach. "Wpadliśmy sobie w oko już na egzaminach wstępnych do szkoły. To było w czerwcu. Spotkaliśmy się ponownie w październiku i po dwóch miesiącach już byliśmy parą" - wspominała w magazynie "Prestiż".

Para przeszła przez trudne chwile, w tym poważny kryzys. "Mirek mnie zdobył, ale później poczuł się zbyt pewny siebie i musieliśmy się rozstać..." - wyznała aktorka. Pobrali się w 1988 roku, a po ślubie Joanna przyjęła nazwisko Kreft-Baka. Początki małżeństwa były trudne, mimo sukcesu męża w "Krótkim filmie o zabijaniu" (1987) Krzysztofa Kieślowskiego, który miał problemy z znalezieniem pracy.

"Byliśmy z Aśką młodym małżeństwem z dzieckiem i dosłownie nie mieliśmy za co żyć" - opowiadał Mirosław Baka w "Playboyu". "Żona powiedziała w końcu: 'Zrób coś!'. No to pojechałem na wykopki. A zaraz potem pojawiła się zagraniczna perspektywa pracy w zawodzie".

"Zawsze tak było w moim życiu, że kiedy brakowało propozycji i nie dawało się już tego dłużej przemilczeć na arenie domowej, to Aśka pytała, co zamierzam z tym zrobić. Zawsze odpowiadałem: 'Jutro ktoś zadzwoni'. I dzwonił" - dodaje Baka.

Zdjęcie Mirosław Baka na planie filmu "Sami swoi. Początek" / Podlewski / AKPA

Co robi Joanna Kreft-Baka dzisiaj?

Obecnie Joanna Kreft-Baka ma 60 lat. Znacznie częściej można ją zobaczyć na scenie teatralnej niż na ekranie. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" w 2021 roku wyznała, że cieszy się, że "nie jest gwiazdą". "Jest nią Mirek i dzięki temu mogę zaszyć się w domowym zaciszu i skupić się tylko na teatrze" - mówiła.

W 2023 roku widzowie mogli ją oglądać w serialu Polsatu "Bracia", gdzie zagrała postać Anny, przyjaciółki jednej z głównych bohaterek, Małgorzaty.

Joanna Kreft-Baka i Mirosław Baka mają dwójkę dzieci: Łukasza, operatora filmowego, oraz Jeremiego.

Odświeżyliśmy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w styczniu 2024.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niepewność. Zakochany Mickiewicz" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Monika Kwiatkowska kończy z aktorstwem? Ma już w ręku nowy fach

Ewa Skibińska: Nie do wiary, że ma tyle lat. Co robi, że tak świetnie wygląda?

"Chłopaki nie płaczą" - kultowa komedia, którą zna każdy? Sprawdź się w quizie!