Guillermo Del Toro: Mistrz horrorów

Meksykański reżyser, laureat Oscara Guillermo Del Toro tym razem wystąpił w roli producenta i współautora scenariusza. Film "Upiorne opowieści po zmroku" na ekrany polskich kin trafi 9 sierpnia.

Guillermo Del Toro uwielbia straszyć widzów /Albert L. Ortega /Getty Images

Scenariusz "Upiorny opowieści..." napisali wraz z Del Toro: Patrick Melton, Marcus Dunstan, Dan Hageman oraz Kevin Hageman, bazując na serii książek ze strasznymi historiami pióra Alvina Schwartza i z ilustracjami Stephena Gammela - cyklu swego czasu zakazanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarskie. Publikacje uznano za "zbyt straszne" dla dzieci.



Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, gdzie dochodzi do serii makabrycznych morderstw. Grupa nastolatków musi rozwiązać zagadkę zbrodni. Za reżyserię produkcji odpowiada Andre Ovredal.

Del Toro to laureat Oscara za film "Kształt wody". Ma na swoim koncie również takie obrazy jak "Blade: Wieczny łowca II", "Hellboy", "Labirynt fauna", "Pacific Rim" czy "Crimson Peak. Wzgórze krwi".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kształt wody" [trailer] materiały dystrybutora

Urodził się w 1964 w Guadalajarze w Meksyku. Jest magistrem tamtejszego uniwersytetu. Początkowo pracował pod kierunkiem zdobywcy Oscara, specjalisty do spraw makijażu i efektów specjalnych, Dicka Smitha, później założył własną firmę, Necropolis, zajmującą się tymi dziedzinami sztuki filmowej.

Na początku swej kariery filmowej del Toro produkował i reżyserował filmy dla meksykańskiej telewizji. Napisał i wyreżyserował wiele odcinków seriali.

W 1985 roku, w wieku 21 lat, wyprodukował film fabularny "Dona Herlinda and Her Son", którego reżyserem był Jaime Humberto Hermosillo. Zdobył nagrodę krytyków na festiwalu filmowym w Cannes w 1993 r., a także dziewięć nagród w swoim ojczystym kraju za swój debiut fabularny "Cronos". Od tego czasu jego nazwisko stało się szeroko znane, i obecnie del Toro należy do grona najbardziej rozchwytywanych reżyserów.