Gruszka, Topa i Więckiewicz w "Mieście"

Groźni gangsterzy, piękne kobiety i atmosfera rodem z klasyki światowego kryminału. Wszystko to w filmie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. "Miasto" to długo wyczekiwany debiut fabularny Marcina Sautera.

plakat "Miasta"

Marcin Sauter to "Artysta Roku" w plebiscycie "Gazety Wyborczej" - twórca, który w świecie filmowym zasłynął nagradzanymi produkcjami dokumentalnymi, wyróżnionymi m.in. na Festiwalu Camerimage oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie.

W rolach głównych w filmie występują charyzmatyczny Bartłomiej Topa i olśniewająca Karolina Gruszka, którym partnerują m.in. Robert Więckiewicz i powracający na kinowe ekrany Stanisław Tym.

"Miasto" to fascynująca historia kryminalna, skrywająca drugie dno. W której równie ważna co śledztwo jest podróż w głąb siebie i konfrontacja z własnymi pragnieniami, lękami i marzeniami. Filmowa gratka dla miłośników kina noir i twórczości takich ikon, jak: David Lynch, David Cronenberg i Darren Aronofsky.



Samotny Detektyw przybywa do miasta, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Szybko staje się pionkiem w grze, toczonej między lokalnym gangsterem - Wielkim, a Profesorem - twórcą epokowych wynalazków. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy stróż prawa poznaje Piosenkarkę - obiekt pożądania zarówno Profesora, jak i Wielkiego. Wkrótce miasto i jego ulice staną się świadkami nieprawdopodobnych wydarzeń, a sam Detektyw odkryje zaskakującą prawdę o samym sobie.