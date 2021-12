Grudniowe nowości w CDA Premium

"Tabu" (serial, 2017)



Serial wyprodukowany dla BBC One. Historia rozpoczyna się w Londynie w 1814 roku. Poszukiwacz przygód James Keziah Delaney wraca z Afryki, aby odbudować imperium żeglugowe swojego zmarłego ojca. Jednak zarówno rząd, jak i największy konkurent ojca bardzo chcą utrudnić to zadanie. Głębia mrocznej historii i bogactwo postaci, robią wrażenie. Tom Hardy, grający głównego bohatera, jak zwykle fenomenalny.

Wideo Tabu (2017) - trailer HBO nowego serialu

"Kłamstewko" (2019)

Chińska rodzina odkrywa, że ich babcia ma przed sobą tylko kilka miesięcy życia. Postanawiają utrzymać tę wiedzę w tajemnicy przed seniorką. Aby cała rodzina mogła się spotkać z babcią przed odejściem, jej wnuczka organizuje zaimprowizowane wesele. W filmie świetnie udało się zachować równowagę między humorem a patosem. Obraz zdobył Złoty Glob oraz ponad 30 innych uznanych nagród.



"Post Mortem / Fotograf śmierci" (2020)

Połączenie artystycznego horroru z historycznym tłem. Film pokazuje życie po I wojnie światowej na węgierskiej wsi dotkniętej "hiszpanką". Fotograf, były żołnierz z czasów I wojny światowej, udaje się do małej wioski, aby uwiecznić na zdjęciach zmarłych członków rodziny z żywymi krewnymi. Okazuje się, że wioska jest w rękach nieprzyjaznych duchów.



Zdjęcie Kadr z filmu "Post Mortem / Fotograf śmierci" / materiały prasowe

"Yakuza Princess" (2021)



Azjatyckie kino akcji. Akcja filmu rozgrywa się w japońskiej społeczności w Sao Paulo w Brazylii (największej japońskiej diasporze na świecie). Akemi jest sierotą i odkrywa, że jest spadkobierczynią połowy syndykatu zbrodni Yakuzy. Dziewczyna musi rozpętać wojnę przeciwko drugiej połowie syndykatu, która chce jej śmierci.

Zdjęcie Kadr z filmu "Yakuza Princess" / materiały prasowe

"Uwięziona" (2021)

Nastoletnia Lily jest więziona przez mężczyznę z urojeniami. Aby zmylić porywacza i uciec, dziewczyna zaczyna udawać jego córkę. Pozory mogą jednak mylić. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny z mocnym zakończeniem.

Zdjęcie Kadr z filmu "Uwięziona" / materiały prasowe

"Utopia" (2019)

Neurobiolog, Ethan Kocher próbuje kontynuować pracę swojego ojca na temat badania wzorców aktywności mózgu. Kiedy jednak przeprowadza eksperyment na sobie, odkrywa, że jego mózg został podzielony na kilka odrębnych osobowości (jedna z nich jest niebezpieczna). Nie jest to jednak jedyne zmartwienie Ethana. Wkrótce dowiaduje się, że musi spróbować jak najszybciej odwrócić procedurę, zanim jego mózg zostanie całkowicie zniszczony.

"Feng Bao / Góra śmierci" (2021)

Film poruszający pod wieloma względami. W latach 60. XX wieku budowano w Chinach linię kolejową Chengdu-Kunming. Jej powstanie opierało się wyłącznie na poświęceniu żołnierzy. Zginęło ich tysiące. Film powstał, aby oddać im hołd. Obraz kręcony był w malowniczych miejscach, z pięknymi jaskiniami, górami, kanionami.

Zdjęcie Kadr z filmu "Feng Bao / Góra śmierci" / materiały prasowe

"Syn" (2021)

Matka, która w dzieciństwie uciekła z sekty, musi zmierzyć się z przeszłością. Członkowie sekty włamują się do jej domu i próbują porwać ośmioletniego syna Davida. Oboje uciekają. Po drodze chłopiec zapada na tajemniczą chorobę. Trzymający w napięciu thriller.

Grudniowe nowości dla najmłodszych

"Śnieżka i fantastyczna siódemka" (2019)

Koreańska produkcja. Baśniowa opowieść z elementami "Shreka" i "Królewny Śnieżki i siedmioma krasnoludkami". Film ma dużo uroku, ciekawy scenariusz i świetną ścieżkę dźwiękową. Najważniejsze jest tu przesłanie: liczy się piękno wewnętrzne, pozory nie mają znaczenia.



"Playmobil" (2019)

Pełnometrażowy film animowany inspirowany zabawkami znanej marki. "Playmobil to opowieść o bracie i siostrze, którzy zostają wysłani do innego wymiaru, nawiązującego do świata wspomnianych zabawek. To produkcja pełna zabawnych bohaterów z przebojowymi piosenkami.



"Chłopiec i wilk" (2019)

Pełna ciepła i humoru opowieść familijna od twórców nominowanego do Oscara "Ernesta i Celestyny". 9-letni Hugo spędza wakacje ze swoimi kuzynami i babcią Sarą. Babcia żartując przekonuje dzieci, że w dniu jej 80. urodzin porwie ją wilk. Dzieci mobilizują się, by uratować babcię.

"Bayala i ostatni smok" (2019)

Bayala to kraina fantasy pełna wróżek z różnych plemion, których magia zależy wyłącznie od smoków. Niestety kraina jest zagrożona, gdyż zła królowa wróżek, Ophira, kradnie cenne smocze jaja, w których kryje się magia królestwa. Rozpoczyna się wielka, bajkowa przygoda.



