Groźny wypadek aktora. Zacząłem krzyczeć: "Pomóż mi!"

Brytyjski aktor teatralny i filmowy, Ian McKellen, jest uważany za jednego z najwybitniejszych artystów swojego pokolenia. Znany z ról w klasycznych dziełach Szekspira, z kreacji postaci Magneto w serii filmów "X-Men" oraz Gandalfa w ekranizacjach "Władcy Pierścieni" i "Hobbita". W ciągu swojej kariery zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym Tony Award, i jest uważany za ikonę zarówno brytyjskiego teatru, jak i kina.

Ian McKellen: Groźny upadek aktora na scenie

W rozmowie z magazynem Saga McKellen wspomina upadek na scenie podczas spektaklu "Player Kings", który miał miejsce na początku tego roku. Do zdarzenia doszło podczas sceny walki.

"Moja stopa zahaczyła o krzesło, a próbując się uwolnić, zacząłem się ślizgać po porozrzucanych na scenie gazetach, jakbym jechał na deskorolce" - wspomina. "Im bardziej próbowałem się z tego wyplątać, tym szybciej zjeżdżałem po schodach, aż wpadłem na kogoś w pierwszym rzędzie. Zacząłem krzyczeć: "Pomóż mi!", a potem: "Przepraszam! To nie jest część spektaklu!". To było nadzwyczajne. Myślałem, że to koniec. Byłem bardzo przygnębiony".

McKellen przyznał, że "nie stracił przytomności" po upadku, a przedstawienie kontynuowano, przy czym jego rolę przejął dubler, David Semark.

"Miałem na sobie ciężki kostium Falstaffa, który ocalił moje żebra i stawy. Miałem naprawdę dużo szczęścia" - dodał.

Aktor powoli dochodzi do zdrowia, jednak w dalszym ciągu musi nosić kołnierz ortopedyczny ze względu na urazy jakich doznał. Ból w dalszym ciągu mu doskwiera.

"Moje uszkodzone kręgi i złamany nadgarstek jeszcze się nie zagoiły. Boję się wychodzić, bo obawiam się, że ktoś może mnie uderzyć, a do tego odczuwam okropne bóle w ramionach, co jest wynikiem całkowitego wstrząsu mojego ciała".

