Trwają prace nad kontynuacją licealnego hitu. Aktorzy zapowiadają niespodzianki

"Piep*zyć Mickiewicza" Sary Bustamante-Drozdek weszło do polskich kin w styczniu 2024 roku. Film nie okazał się wtedy hitem. Jednak cieszył się niezwykłą popularnością, gdy w kwietniu dołączył do oferty platformy streamingowej Netflix. Pod koniec lipca poinformowano, że zainteresowanie nim było większe niż innymi polskimi tytułami, a także zagranicznymi produkcjami.

Film jest opowieścią o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę. Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik) zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Jednak Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuca wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie.

"Piep*zyć Mickiewicza 2: Szkoła życia". Czy Dante i Nel wciąż są razem?

Hugo Tarres wcielił się w Dantego, nieoficjalnego przywódcę klasy. Z kolei Wiktoria Koprowska zagrała Nel, uczennicę po przejściach, która jest córką kurator Ireny (Weronika Książkiewicz) - dawnej sympatii Sienkiewicza. Dziewczyna nie jest zachwycona, gdy jej matka zaczyna ponownie widywać się z jej wychowawcą. Młodzi bohaterowie także zaczynają się spotykać, a ich związek będzie jednym z najważniejszych wątków sequela.

"Jest to bardzo burzliwa relacja" - zapewnia Koprowska. "Myślę, że relacja między nimi dojrzała, [nasi bohaterowie] są też dojrzalsi. [...] Sequel opowiada o innych częściach tych problemów, które są w relacjach nastolatków i młodzieży" - kontynuowała. Zapowiedziała także, że znajomość Dantego i Nel dostarczy widzom wielu niespodzianek.

"Poruszamy wątek jakiejś inicjacji i dorastania w tym kierunku. Wydaje mi się, że jakoś staramy się odpowiedzieć, co jest dobre, co złe z naszej perspektywy" - dodał Tarres.

Aktor stwierdził także, że jego bohater wydoroślał od czasu pierwszej części: "Przygotowując się do zdjęć, miałem w głowie, że mój bohater jest o wiele spokojniejszy i nauczył się kontrolować emocje. Odkryłem w nim, teraz nagrywając, jakiś duży komfort". Zapewnił także, że Dante nie para się już handlem nielegalnymi substancjami. "Jest czysty jak łza" - stwierdził ze śmiechem.

Zdjęcie Kadr filmu "Piep*zyć Mickiewicza", fot. Sławomir Mrozek/Artrama / materiały prasowe

Hugo Tarres: Nauczycielka zaczarowała mnie "Hamletem"

Młodzi aktorzy z radością wrócili na plan kontynuacji "Piep*zyć Mickiewicza" i ponownie spotkali się z członkami obsady i ekipy filmowej. "To są wspaniali, niesamowici ludzie" - stwierdziła Koprowska.

Także Tarres zapewniał o przyjacielskiej atmosferze na planie: "To jest bardzo duży komfort pracy. Całe nasze towarzystwo aktorskie, ale też ekipa filmowa, każdy pion, wszyscy są naszymi kolegami, nawet przyjaciółmi. Bardzo dobrze się rozumiemy i świetnie [razem] pracujemy".

Młody aktor zdradził także, że podobnie jak jego bohater, miał szczęście spotkać na swojej drodze belfra, który wywarł ogromny wpływ na jego życie. "To była nauczycielka, do której chodziłem prywatnie [...]. Uczyła mnie polskiego i to ona zaczarowała mnie 'Hamletem', przez co poszedłem do Teatru Współczesnego. Obejrzałem 'Hamleta' sześć razy i podjąłem decyzję, że chciałbym być kiedyś aktorem" - wspominał.