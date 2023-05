"Grief is the Thing With Feathers": Benedict Cumberbatch w ekranizacji bestsellera

Wiadomości

Benedict Cumberbatch dostał właśnie angaż do kolejnego projektu. Brytyjski aktor wystąpi w głównej roli w ekranizacji książki Maksa Portera zatytułowanej "Grief is the Thing With Feathers" ("Żałoba to coś z piórami"). Film na jej podstawie wyreżyseruje Dylan Southern. Gwiazdor wcieli się w rolę mężczyzny, któremu nagle umiera żona, a on zostaje sam z dwoma synami.

Benedict Cumberbatch /Will Heath/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images