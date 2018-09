"Green Book" Petera Ferrelly'ego laureatem festiwalu w Toronto

Film "Green Book" Petera Ferrelly'ego zdobył "Grolsch People's Choice Award", przyznawaną przez publiczność, najbardziej prestiżową nagrodę 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF), uważaną za ważny prognostyk przed nominacjami do Oscarów.

Mahershala Ali i Viggo Mortensen w filmie "Green Book" /materiały dystrybutora

"Green Book" to film inspirowany prawdziwą historią bramkarza z klubu na Brooklynie, który zostaje szoferem czarnego pianisty podczas jego trasy przez amerykańskie Południe w latach 60. XX wieku. Role główne grają Mahershala Ali, znany m.in. z roli Remy'ego Dantona w popularnym serialu "House of Cards", oraz Viggo Mortensen, czyli Aragorn z trylogii "Władca Pierścieni".



"Green Book" do polskich kin trafi 15 lutego 2019.



Film Ferrelly'ego dołączył do takich poprzedników, jak "Trzy Billbordy za Ebbing, Missouri", "La La Land", "Pokój" czy "Gra tajemnic", które po wyróżnieniu przez widownię w Toronto były następnie nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film. Po raz ostatni zwycięzca "People's Choice" otrzymał Oscara w roku 2013 i był to film Steve'a McQueena "Zniewolony".

Na drugim i trzecim miejscu według publiczności festiwalowej znalazły się filmy "If Beale Street Could Talk" Barry'ego Jenkinsa oraz "Roma" Alfonso Cuarona.

Publiczność przyznała też nagrodę w kategorii filmów akcji, horrorów i fantasy, zwanej Midnight Madness, filmowi "The Man Who Feels No Pain" w reżyserii Vasana Bali. W kategorii dokumentów nagroda publiczności przypadła filmowi "Free Solo" duetu reżyserskiego E. Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) w kategorii "Odkrycie" przyznana została irlandzkiej dramatopisarce i reżyserce Carmel Winters za film "Float Like a Butterfly".

W kategorii pokazów specjalnych, w ramach której pokazywany był film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna", zwycięzcą został Guy Nattiv za obraz "Skin", który jury FIPRESCI określiło jako "fascynujące studium grupy ekstremistów i wyborów, jakie mają oni do dyspozycji".

Nagrodę Euroimages' Audentia Award dla najlepszej reżyserki, przyznawaną wspólnie przez TIFF oraz Fundusz Rady Europy Eurimages, otrzymała etiopsko-izraelska reżyserka Aalam-Warqe Davidian za debiut "Fig Tree".

Sponsorowaną przez Canada Goose nagrodę za najlepszy kanadyjski film pełnometrażowy dostał Sebastien Pilote za film "The Fireflies Are Gone".

Zakończony w niedzielę festiwal w Toronto trwał 11 dni, pokazano na nim 342 filmy z 74 krajów. Gościło na nim ponad 5,5 tys. osób z branży filmowej z 87 krajów oraz ponad 1,4 tys. dziennikarzy - jak podsumował dyrektor artystyczny festiwalu Cameron Bailey. Następny, 44 festiwal odbędzie się w dniach 5-15 września 2019 roku.