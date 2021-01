Grażyna Szapołowska w myśliwcu F-16

Starsi kinomani znają ją z ról w filmach "Bez końca" i "Krótki film o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego czy "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała Telimenę. W ostatnich latach Grażyna Szapołowska przypomniała o sobie, biorąc udział w tak głośnych produkcjach jak "Botoks" Patryka Vegi czy "Asymetria" Konrada Niewolskiego. Ani jej starsze, ani nowsze kreacje aktorskie nie kojarzą się jednak z pilotowaniem samolotów bojowych. Dlatego zdjęcie, które Szapołowska opublikowała na Instagramie, zaskoczyło jej fanów.

Grażyna Szapołowska wciąż potrafi zaskoczyć fanów /Piotr Molecki /East News

Na wspomnianej fotografii słynna aktorka pozuje w kombinezonie, hełmie i masce tlenowej, jakich używają piloci w samolotów wojskowych. Fotografię gwiazda opatrzyła podpisem informującym, że siedzi w samolocie F-16 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Na pytanie jednego z internautów, co robiła w wojskowym myśliwcu, aktorka zdradziła: "Sprawdzałam, co to za potwór ten F16? I miałam ogromny zaszczyt i przyjemność przeprowadzić rozmowę z pilotami tych maszyn".



Fani Szapołowskiej celnie skomentowali fotografię w F-16: "Polish Top Gun" i życzyli jej "wysokich lotów w 2021". Komplementowali też jej urodę. "Ależ piękna Pani Pilotka,wszystkiego dobrego życzę, dużo, dużo zdrowia". "Bogini.., a Ty gdzie.., do nieba..." - czytamy w komentarzach.

Co ciekawe, w jednym z komentarzy pojawiło się także zaproszenie od jednej z internautek do Bazy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Kalifornii, USA (Santa Barbara Vandenberg AFB), by gwiazda mogła sprawdzić, jak się czuje w stroju astronauty!

To, czy wizyta w wojskowej bazie pod Poznaniem, jest związana z nowym projektem zawodowym aktorki, na razie pozostaje tajemnicą. Jest także możliwe, że Szapołowska w Krzesinach realizowała nie projekt zawodowy, ale jedno ze swoich prywatnych marzeń. W opublikowanym przed świętami poście, w którym relacjonowała Wigilię spędzaną z rodziną w Monako, aktorka radziła bowiem swoim fanom, że należy "cieszyć się chwilą, gdziekolwiek jesteśmy".