Grażyna Błęcka-Kolska , która już niedługo wystąpi w filmie "Galimatias, czyli kogel-mogel II", w latach 80. i 90. była jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek. Życiowa tragedia doprowadziła jednak do tego, że artystka na długie lata wycofała się w cień i dopiero niedawno zaczęła z niego wychodzić.



Co takiego się stało? Przed premierą najnowszej części produkcji "Kogel mogel" fani Grażyny Błęckiej-Kolskiej wyszukują informacji na jej temat.



Interesuje ich zwłaszcza to, ile Grażyna Błęcka-Kolska ma lat i wzrostu, jakie są jej waga, wykształcenie oraz znak zodiaku, czy ma męża i dzieci.



Oto szczegóły z życiorysu gwiazdy, które koniecznie musicie znać!





Grażyna Błęcka-Kolska: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Reklama

Ile lat ma Grażyna Błęcka-Kolska? Gwiazda "Kogla mogla" urodziła się w Łodzi 16 lutego 1962 roku, co oznacza, że ma obecnie 59 lat, a jej znak zodiaku to Wodnik.

Jakie są jej wzrost oraz waga? Grażyna Błęcka-Kolska ma 166 cm wzrostu. nie wiadomo jednak, ile dokładnie waży.

Grażyna Błęcka-Kolska: Wykształcenie

Jakie wykształcenie ma Grażyna Błęcka-Kolska?

Gwiazda filmu "Kogel-mogel 4" jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Artystka ukończyła ją w 1984 roku.

Grażyna Błęcka-Kolska: Życiorys i kariera. W jakich filmach grała?

Grażyna Błęcka-Kolska to artystka obdarzona talentem aktorskim i wokalnym.



Po szkole aktorskiej występowała na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Na ekranie zadebiutowała w serialu "Rozalka Olaboga" w 1984 roku.



Największą popularność przyniosła jej rola Katarzyny Solskiej w komediach "Kogel-mogel" oraz "Galimatias, czyli kogel-mogel II" Romana Załuskiego i do dziś aktorka jest z nią kojarzona, pomimo że na przestrzeni lat wystąpiła w ponad 50 produkcjach.



Zdjęcie Grażyna Błęcka-Kolska w filmie "Kogel-Mogel" w 1988 roku / Polfilm 1 / East News

Grażyna Błęcka-Kolska jest gwiazdą, która doskonale odnajduje się także w kinie artystycznym.



Zagrała m.in. w "Jańcio Wodniku", "Pornografii", Afonii i pszczołach", "Cudownym miejscu" czy "Jasminum", za który otrzymała Złotą Podkowę w kategorii za najlepszą rolę kobiecą.



Grażyna Błęcka-Kolska jest również m.in. laureatką nagrody FPFF w Gdyni 2018 roku za rolę w "Ułaskawieniu".



Fani mogą kojarzyć gwiazdę z roli w popularnym serialu "M jak miłość", gdzie przez dwa lata wcielała się w rolę Janki Rosner.

Grażyna Błęcka-Kolska: Koniec świata, czyli kogel mogel 4

Grażyna Błęcka-Kolska jest jedną z gwiazd filmu "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4", który jest kontynuacją komedii obyczajowej "Kogel-mogel" z 1988 roku.

Premiera produkcji odbędzie się 7 stycznia 2022.



O czym jest film "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4"?



Wideo youtube

W czwartej części "Kogla-mogla" w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz poznamy dalsze przygody bohaterów znanych już z poprzednich części.

Zobaczymy m.in. jak związek Agnieszki i Marcina oraz Kasi i profesora Wolańskiego rozkwita, a Barbara Wolańska radykalnie zmienia swoje życie, stawiając na celibat.



Grażyna Błęcka-Kolska - rodzina: Mąż, dzieci

Wielu fanów zadaje sobie pytanie, czy Grażyna Błęcka-Kolska ma męża i dzieci.

Aktorka nie jest obecnie zamężna, jednak do 2011 pozostawała w związku małżeńskim z reżyserem Janem Jakubem Kolskim .

Para rozwiodła się, ponieważ ich miłość wypaliła się, a Jakub Kolski związał się z młodszą producentką filmową, Aleksandrą Michael. Grażyna Błęcka-Kolska i Jakub Kolski mieli córkę, Zuzannę, która zginęła w wypadku samochodowym 24 lipca 2014 roku w wieku 23 lat.

Instagram Post

Instagram Post

Była to ogromna tragedia tym bardziej, że wypadek samochodowy spowodowała Grażyna Błęcka-Kolska. Sąd uznał aktorkę za winną i skazał ją na pół roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby dwóch lat.

Grażyna Błęcka-Kolska długo nie potrafiła dojść do siebie. Nie ukrywała tego, że musiała korzystać z pomocy psychologa.

Gwiazda, aby upamiętnić zmarłą córkę, założyła fundację o nazwie Fabryka sensu, której założeniem jest zbieranie funduszy dla młodych talentów.



Grażyna Błęcka-Kolska: Facebook i Instagram

Grażyna Błęcka-Kolska ma konta na Facebooku i Instagramie, gdzie dzieli się z fanami archiwalnymi kadrami z filmów, zdjęciami z planów zdjęciowych oraz życia prywatnego.



Facebook: /grazynableckakolska/ - ponad 2700 obserwujących.



Instagram: @grazynableckakolska - ponad 1400 obserwujących.



Wideo youtube

Czytaj również:



Grażyna Błęcka-Kolska: Wielka tragedia w rodzinie aktorki



Kogel Mogel: Dariusz Siatkowski był gwiazdą filmu "Kogel Mogel". Co się z nim stało?

Grażyna Błęcka-Kolska: Koniec świata, czyli kogel mogel 4. Kto wystąpi w filmie?



Zobacz także: