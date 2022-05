"Myślę, że każdy z nas, który się zbliża do końcówki swojej drogi, ma takie myśli, że czegoś nam się nie udało zatańczyć. Jakieś mamy niedosyty, ale znów w innych sferach zaszaleliśmy" - powiedziała Grażyna Barszczewska o spektaklu "Niezatańczone tango", który powstał z okazji jej 70. urodzin.

Grażyna Barszczewska: Trudne początki

Urodziła się 1 maja 1947 roku, w święto ludzi pracy, w Warszawie. Wcale nie zamierzała być aktorką. Chodziła do średniej szkoły muzycznej, ale chciała zdawać na medycynę lub psychologię. Skąd więc ta zmiana planów?



Ta szalona myśl pojawiła się tuż przed maturą. Szkoła teatralna pojawiła się miesiąc przed egzaminami. Namówiła mnie do tego moja wychowawczyni, polonistka. Egzaminy zdawałam z marszu. Miałam 17 lat i byłam kompletnie zielona opowiadała w 2017 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Reklama

Do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie dostała się za pierwszym razem. "Byłam kompletnym nieopierzeńcem, bardzo naiwnym dzieckiem" - wspomina.

Na zajęciach opiekunka roku Ryszarda Hanin - wybitna aktorka teatralna - proponowała mi do grania same sceny erotyczne i agresywne, chcąc mnie w ten sposób otworzyć opowiada Barszczewska.

Nie potrafiła odnaleźć się jednak w takim repertuarze. W połowie pierwszego roku usłyszała, że jest "za delikatna, nieodporna" i została usunięta z uczelni - skreślono ją z listy studentów. Ta porażka wyraźnie ją zmobilizowała do pracy nad sobą.

Po raz drugi zdała egzamin do szkoły teatralnej - tym razem w Krakowie. Zrobiła takie postępy, że już na drugim roku studiów otrzymała stypendium naukowe jako najlepsza studentka.

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie ukończyła w 1970 roku. Debiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego rolą w spektaklu "Złota czaszka, czyli historie o duszy anielskiej i czerepie rubasznym".

Wszystko zaczęło się od "Kariery Nikodema Dyzmy"

Kinowym debiutem Grażyny Barszczewskiej był epizod w filmie Andrzeja Żuławskiego "Trzecia część nocy" (1971), w którym zagrała laborantkę w Instytucie Weigla. W kolejnych latach aktorkę częściej niż w kinowym produkcjach mogliśmy jednak oglądać na telewizyjnym ekranie.

Największą popularność przyniosła jej rola Niny w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" , w którym wystąpiła u boku Romana Wilhelmiego . Barszczewska przyznała, że miała wahania, czy przyjąć propozycję reżysera.



"Próbowałam zasugerować, że chętnie zagrałabym jakąś postać charakterystyczną. Nina wydawała mi się mdła" - stwierdziła. Ostatecznie jednak Janowi Rybkowskiemu, reżyserowi "Dyzmy", udało się przekonać aktorkę do swojej wizji.

Pani jest amantka, ale amantka z pieprzem powiedział aktorce Jan Rybkowski.

Wkrótce okazało się, że rola Grażyny Barszczewskiej w tej produkcji, to jedna z najlepszych kreacji kobiecych w dziejach polskiej telewizji.

W jednym z wywiadów aktorka opowiedziała o zabawnej sytuacji, do jakiej doszło na planie. Dzień przed zdjęciami spała w koronkowej pościeli i gdy się obudziła na połowie swojej twarzy zobaczyła odciśniętą koronkę poduszki.

"Ustaliśmy z operatorem i reżyserem, że jednak zrobimy tę scenę. Ale pokazywana miała być tylko jedna połowa mojej twarzy, Romek miał zasłonić resztę. To była scena pocałunku. Zaczynamy kręcić. I w pewnej chwili Romek oczywiście zapomniał, że trzeba ukryć moją 'gorszą' połowę. W ferworze walki miłosnej zaczął mnie przekręcać, a ja się nie dałam. I tak kilka razy. W końcu operator krzyknął: 'Zapaśnicy, stop!'" - tak aktorka streściła zabawne zdarzenie.

"Kariera Nikodema Dyzmy": 35 lat minęło 1 / 9 "Kariera Nikodema Dyzmy" to najwybitniejsza powieść Dołęgi-Mostowicza. Z jej narodzinami wiąże się pewna legenda literacka. Pisarz, wówczas skromny dziennikarz, po opublikowaniu krytycznego artykułu o Józefie Piłsudskim, został dotkliwie pobity przez oficerów Marszałka. Wtedy obmyślił niebanalną zemstę - postanowił napisać książkę, która skompromitowałaby ludzi władzy i istniejące układy towarzysko-polityczne, ujawniła mechanizm, który pozwala nieukom i głupkom zajmować lukratywne posady i dochodzić do wysokich godności w państwie. Zrodzona "z potrzeby chwili" powieść okazała się zaskakująco ponadczasowa, uniwersalna. Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij

Pochwaliła ją Meryl Streep

Potem zagrała w wielu filmach, ale reżyserzy wciąż widzieli w niej bohaterkę "Kariery Nikodema Dyzmy". Ma na swym koncie role w takich produkcjach kinowych, jak "Spowiedź dziecięcia wieku", "Anioł w szafie", "Łabędzie śpiew", "Seszele", "Wszystko, co najważniejsze".

Barszczewska nie ma oporów, by do roli przeistaczać się radykalnie. W filmie "Wszystko co najważniejsze" sama zaproponowała, by jej długie włosy ścięto nożycami do strzyżenia owiec. Jej kreację w tym dramacie pochwaliła sama Meryl Streep. Barszczewska na planie obrazu "Jakub kłamca" spotkała się także z Robinem Williamsem.

Lata 80. i 90. to głównie serialowe role Barszczewskiej. Widzowie oglądali ją w jednym odcinku "07 zgłoś się", zagrała także dużą rolę w serialu "Blisko, coraz bliżej". W 1984 roku otrzymała Nagrodę I stopnia Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji za twórczość i działalność radiową i telewizyjną - za wybitne kreacje aktorskie w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.

Współczesna widownia kojarzy ją z telewizyjnych ról w serialach: "Plebania", "Londyńczycy", "Na dobre i na złe" i "Egzamin z życia".

Od początku aktorskiej kariery Grażyna Barszczewska występuje na teatralnej scenie. W latach 1970-72 występowała w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. W latach 1972-83 była aktorką Teatru Ateneum w Warszawie. Od 1983 należy do zespołu Teatru Polskiego w Warszawie (z przerwą w latach 1995-97, kiedy występowała w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu). W 2013 roku otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności społecznej.

Życie prywatne i syn artysta

Jej pierwszy mąż, aktor Jerzy Szmidt, zginął w wypadku samochodowym w 1987 roku. Aktorka niechętnie o tym mówi: "Nie prosiłam losu o wielkie krzywe życiowe, ale dał mi różne barwy. Ciemne też. Ale ja nie znoszę publicznego epatowania swoimi problemami, bólem, stratą najbliższych. To moje i tylko moje".



Synem aktorskiej pary jest Jarosław Szmidt, operator i reżyser filmów dokumentalnych.



Wrażliwość mógł wynieść z domu, od ojca i matki. Przychodził do teatru, bywał na planach filmowych - mówi o swoim synu Barszczewska.

"Już jako 16-latek, ku naszemu zaskoczeniu, sam zdecydował, że nie zostanie aktorem. Po jakichś próbnych zdjęciach powiedział: 'Nie zobaczyłem na ekranie tego, co dokładnie chciałem zagrać. Nie będę aktorem'. Spojrzał na siebie z boku, okiem kamery, choć nie było jeszcze mowy o wydziale operatorskim w Łodzi. Jarek z pasją traktuje swój zawód, który do łatwych nie należy. A oprócz tego jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch radosnych, muzykalnych dziewczynek" - opowiada aktorka w wywiadzie-rzece "Grażyna Barszczewska. Amantka z pieprzem".

Drugim mężem aktorki jest inżynier Alfred Andrys, który pieszczotliwie zwie ją Tyranią. "Zawsze jej powtarzam, że czekam na chwilę, kiedy wejdzie do domu i powie: 'Boże, jak ja się za tobą stęskniłam', a nie: 'Jezu, jaka jestem głodna'" - śmieje się.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Po miłość / Pour l'amour" [trailer] materiały prasowe