Gratka dla fanów horroru! Zdjęcia do historii o kultowym potworze zakończone

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Guillermo del Toro zakończył zdjęcia do swojego kolejnego filmu. Będzie to adaptacja powieści "Frankenstein" Mary Shelley, która powstaje we współpracy z Netflixem. Szczęśliwe wieści przekazał sam reżyser.

Zdjęcie Guillermo del Toro / AFP