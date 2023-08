"Gran Turismo": Fabuła filmu

Film jest oparty na prawdziwej historii Janna Mardenborougha. Jann (Archie Madekwe) to nastoletni gracz Gran Turismo, który razem z byłym kierowcą wyścigowym ( David Harbour ) i idealistycznym dyrektorem sportów motorowych ( Orlando Bloom ) zaryzykują wszystko, aby zmierzyć się z najbardziej elitarnym sportem na świecie.

"Cchoć akcja "Gran Turismo" w pewnym momencie zaczyna pędzić na łeb, na szyję, dramaturgicznych konfliktów musiał szukać raczej w bardziej przyziemnych sprawach niż do tej pory. Poradził sobie z tym jednak nadzwyczaj dobrze. O ile o zmagania na torze mogliśmy być względnie spokojni, o tyle warstwa obyczajowa - od relacji z rodzicami, przez uczucie do dziewczyny, po perypetie w ramach akademii młodych talentów, też jest do przełknięcia i nie ma wyłącznie pretekstowej formuły" - pisał w recenzji filmu Kuba Armata.

"Gran Turismo": Gwiazdor filmu nie chciał grać z Davidem Harbourem?

W trakcie promocji filmu młoda część obsady opowiedziała m.in. o współpracy z gwiazdorem "Stranger Things". Archie Madekwe w rozmowie z portalem GamesRadar przyznał, że przygotowując się do roli grał w gry wyścigowe. Jednak nie byłby chętny do wspólnych rozgrywek ze swoim filmowym mentorem.

"Pamiętam, jak po raz pierwszy widziałem Davida grającego w pokoju hotelowym. Byłem poddenerwowany, bo szło mu zaskakująco dobrze w tej pierwszej grze, od samego początku. Natychmiastowo miał wygraną w kieszeni. Prawdopodobnie pokonałby mnie. Jest graczem, spędza tak dużo czasu grając, więc ma spore doświadczenie" - mówił 28-latek.